جوجل تعلن عن أفضل إضافات كروم في 2022

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن أفضل إضافات متصفح كروم التي أُطلقت خلال العام 2022، وذلك في فئات مختلفة، مثل: الإنتاجية، والتعلم، والترفيه.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “طوال العام 2022، أحببنا أن نرى الطرق العديدة التي صممها المطورون لإضافات كروم”. وأضافت: “من القوة العاملة العالمية المختلطة والمتنامية إلى التعلم الرقمي والألعاب الافتراضية، امتد التحول الذي شهدناه في العام الحالي ليشمل الإضافات”.

وقالت جوجل: “سواء أكنت تصمم رسالة بريد إلكتروني أو تصمم محتوى، يمكن أن تساعد الإضافات في أتمتة عملك ومشاركته وتنميته للحصول على تجربة أكثر إنتاجية على الويب”.

وذكرت الشركة من أفضل الإضافات في فئة الإنتاجية إضافة Tango التي تُنشئ تلقائيًا أدلة إرشادية أثناء العمل، وتسمح إضافة SwiftRead للمستخدمين بالقراءة أسرع ثلاث مرات، ويعمل برنامج LINER كمساعد بحث مخصص.

وأضافت جوجل أن أداة Compose AI تساعد المستخدمين على أتمتة كتابتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، في حين تتيح إضافة Visbug للمصممين إجراء تعديلات على نصوص وصور موقع الويب.

وفيما يتعلق بالإضافات التي تساعد المستخدمين على التركيز أثناء العمل، قالت جوجل إن إضافة Workona Tab Manager تعمل على تنظيم كثرة علامات التبويب التي تُفتح في الوقت ذاته، وإعداد مساحات العمل لتنظيم المشاريع والمساعدة على متابعة ما هو مهم. وتعمل إضافة CrXMouse Chrome Gestures على تعزيز إنتاجية التصفح باستخدام اختصارات التنقل المخصصة بالفأرة.

وذكرت جوجل بعضًا من إضافات كروم التي تجعل اللعب ومشاهدة الفيديو أفضل، ومنها: إضافة RoPro التي تعزز تجربة أكثر من مليون لاعب في Roblox من خلال إضافة العشرات من الميزات الفريدة إلى اللعبة. وباستخدام eJOY ، يمكن مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو بترجمة مزدوجة وتعلم لغة أثناء مشاهدة الأفلام.

أما فيما يتعلق بفئة التعليم، ذكرت الشركة إضافة Equatio التي تجعل الرياضيات رقمية، مما يساعد المعلمين والطلاب على جميع المستويات في إنشاء عبارات الرياضيات بسرعة وسهولة. وبالنسبة لأي طالب يكتب بحثًا، فإن إضافة MyBib: Free Citation Generator تُنشئ تلقائيًا المراجع والاقتباسات أثناء تصفح الويب.

يُشار إلى أن جوجل كانت قد أعلنت نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن أفضل التطبيقات والألعاب في متجر جوجل بلاي للعام 2022.