تويتر يُعلق نهائيًا حسابًا كان ماسك قد وعد بألا يحظره

علّقت شركة تويتر اليوم الأربعاء الحساب الآلي الذي كان يتتبع حركة الطائرة الخاصة بالملياردير إيلون ماسك، مع أن الأخير كان قد وعد في وقت سابق بعدم حظره.

وكان يدير الحساب، الذي يحمل اسم @ElonJet، جاك سويني، وطالب جامعي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وقد حشد أكثر من نصف مليون متابع. وكان الحساب يتتبع موقع طائرة ماسك باستخدام بيانات الطيران المتاحة للجمهور.

ونشر سويني اليوم الأربعاء تغريدة قال فيها: “حسنًا، يبدو أن ElonJet قد عُلِّق”، وشجع المستخدمين على متابعته على المنصات الأخرى.

وأخبر الشاب البالغ من العمر 20 عامًا قناة CNBC أنه بدأ الحساب في شهر حزيران/ يونيو 2020، لأنه كان معجبًا بعمل ماسك في شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة صناعة الصواريخ سبيس إكس، حيث يشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي لكلتا الشركتين.

واستحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكان صريحًا بشأن جهوده لحماية حرية التعبير على الموقع. وفي أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ادعى ماسك أنه كان من أشد المدافعين عن حرية التعبير لدرجة أنه لن يحظر حساب تتبع طائرته الخاصة، مع أنه وصفه بأنه “خطر مباشر على السلامة الشخصية”.

ومع ذلك، يبدو أن موظفي تويتر تلقوا تعليمات مختلفة من ماسك. وقد شارك سويني سلسلة من التغريدات في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري مدعيًا أن حسابه قد حُظر حظرًا خفيًا، مما يعني أن تويتر حدّت عمدًا الوصولَ إلى الحساب.

وقال سويني إن أحد الموظفين أرسل إليه لقطة شاشة لنائب رئيس مجلس الثقة والأمان في تويتر يطلب فيه جعل حساب ElonJet صعب الرؤية على تويتر. هذا، وقد حُلَّ مجلس الثقة والأمان يوم الاثنين الماضي.

ولكن في 12 كانون الأول/ ديسمبر، قال سويني في تغريدة إنه بدا كما لو أن حساب ElonJet لم يعد مخفيًا أو محظورًا “بأي شكل من الأشكال”.

ونتيجة لذلك، قال سويني إنه فوجئ بإيقاف حسابه اليوم الأربعاء، خاصةً أن ماسك وعد بأنه لن يفعل ذلك. وقد كشف لشبكة CNBC إن ماسك عرض عليه سابقًا دفع 5,000 دولار أمريكي لإلغاء الحساب؛ لأنه يمثل خطرًا على سلامته.

ويدير سويني أيضًا حسابات مخصصة لتتبع الرحلات الجوية الخاصة لشخصيات عامة أخرى، مثل: بيل جيتس، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج.

هذا، ولا يزال حساب تتبع طائرة ماسك نشطًا على موقع إنستاجرام وخدمة التراسل الفوري تيليجرام.