أوبو تكشف عن أحدث ابتكاراتها في يوم OPPO INNO DAY2022

عقدت شركة أوبو اليوم حدثها التقني السنوي، يوم أوبو للابتكار 2022OPPO INNO DAY، افتراضيًا تحت شعار “لمستقبل أفضل”، حيث قالت الشركة إنه يستعرض التزامها بتعزيز مبادراتها الذكية الأربعة: الترفيه الذكي، والإنتاجية الذكية، والصحة الذكية، والتَعلُم الذكي، لتقديم المزيد من الابتكارات من أجل بناء مستقبل شمولي وأكثر إيجابية للجميع.

جهاز OHealth H1

كجزء من مبادراتها الذكية الأربعة، حرصت أوبو على تطوير تقنية الصحة الذكية، حيث أطلقت مختبرها المتخصص للابتكار في عام 2021 لتطوير أساليب مبتكرة لمساعدة المستخدمين على تبني أنماط حياة صحية. فيما أطلقت أوبو أيضًا في العام الحالي علامة تجارية فرعية ذكية جديدة للرعاية الصحية، وهي OHealth.

وخلال يوم أوبو للابتكار، أعلنت الشركة عن جهاز مراقبة صحة الأسرة OHealth H1، الذي يعد أول منتج تحت علامتها التجارية OHealth. ويجمع الجهاز بين ست وظائف لمراقبة البيانات الصحية مخصصة لاستخدام العائلة ضمن جهاز واحد، ومن ذلك قياس الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب، ومراقبة القلب والرئة، وقياس معدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجسم، وتتبع حالة النوم.

وبمستشعرات عالية الدقة وخوارزميات صحية رائدة، قالت أوبو إن جهاز OHealth H1 سيساعد المستخدمين على جمع بيانات صحية دقيقة والعناية على نحو أفضل بصحة الأسرة بأكملها. وعلى عكس تصاميم المعدات الطبية التقليدية، فإن OHealth H1 هو جهاز فائق الخفة يزن 95 جرامًا فقط ويتميز بحواف مستديرة الشكل وتصميم بيضاوي أحادي المركز، بما يسهل على المستخدمين حمله معهم في أي مكان لمساعدتهم على جعل الممارسات الصحية المنتظمة جزءًا من روتينهم اليومي.

وقالت الشركة إن جهاز OHealth H1 يأتي في إطار جهودها لتحسين مستوى الرعاية الصحية من خلال تقديم حلول ذكية ومريحة للمستخدمين والمستشفيات والعيادات.

معالج الصور MariSilicon Y

بعد أول وحدة معالجة صور مصممة حصريًا من أوبو MariSilicon X، كشفت أوبو عن أحدث ابتكاراتها MariSilicon Y Bluetooth Audio SoC الجديد كليًا في يوم أوبو للابتكار حيث تعد MariSilicon Y من أوائل وحدات معالجة الصور التي تستخدم تقنية N6RF المتطورة، وتضم Pro Bluetooth Pack الجديدة كليًا والتي طُوِّرت لتزيد من عرض النطاق الترددي للبلوتوث بنسبة تصل إلى 50 في المئة مقارنةً بالقدرات المتوفرة حاليًا في السوق العالمي. وتضم وحدة MariSilicon Y تقنية ترميز URLC الحصرية ووحدة معالجة الصور المتخصصة والتي تقدم قوة حوسبة استثنائية تقوم بأكثر 590 عملية في الثانية.

وتتميز وحدة MariSilicon Y بقدرات كبيرة لنقل صوت غير مسبوق 24 بت / 192 كيلوهرتز، بجودة فائقة الوضوح من خلال البلوتوث لأول مرة على الإطلاق، مما يوفر للمستخدمين جميع مزايا الاتصال اللاسلكي بجودة الصوت نفسها للاتصال السلكي مع فتح إمكانات جديدة في تجارب الصوت المكاني.

وقالت أوبو إنه يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بأعلى جودة صوت رقمي من خلال سماعات الأذن اللاسلكية وسماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث، مع MariSilicon Y.

نظارات الواقع المعزز Air Glass 2

وخلال الحدث، قدمت أوبو أيضًا أحدث نظاراتها للواقع المعزز، OPPO Air Glass 2، التي تزن نحو 38 جرامًا فقط، وتتميز النظارات الجديدة بتصميم قوي وخفيف الوزن للغاية يتضمن أول عدسة دليل موجي بصري في العالم مطورة حصريًا من أوبو، حيث ستصحح هذه العدسة الرؤية وستوفر العديد من الميزات للمستخدمين، مما يجعلها مطابقة تقريبًا للنظارات العادية.

وسيكون بإمكان نظارات الواقع المعزز الجديدة إجراء مكالمات هاتفية وإجراء ترجمة فورية وتوفير خصائص التنقل اعتمادًا على موقع المستخدم وتحويل الصوت إلى نص للأشخاص الذين يعانون من تحديات سمعية وتقديم العديد من التجارب الذكية.

هذا وتهدف النظارات الجديدة إلى تسليط الضوء على الإمكانات الجديدة في مجال التفاعل بين الإنسان والآلة واستعراض اكتشافات أوبو في مجال التقنية بالإضافة إلى مبادرات أوبو الذكية الأربعة.

تمكين مستقبل أفضل من خلال الابتكار

وقال بيت لاو، نائب الرئيس الأول ورئيس المنتجات في أوبو: “في ظل التحديات الحالية التي يشهدها قطاع التقنية اليوم، فإننا نعتقد أن السبيل الوحيد للاستمرار هو الابتكار ودفع حدود الابداع. وإننا من خلال شعارنا الشهير “إلهام المستقبل”، سنواصل تقديم منتجات وتقنيات فائقة الجودة للمستخدمين لنضمن حياة أكثر تطورًا وذكاءً للجميع. وكما سنعمل مع المزيد من الشركاء لتمكين مستقبل أفضل من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص والإمكانيات لتقديم تجارب استخدام ذكية تلبي تطلعات المستخدمين”.

لطالما واصلت أوبو بناء نظامها التقني المتكامل من خلال التعاون مع الشركاء العالميين لإنشاء مجتمع منفتح وشمولي ومتطور، حيث مكنت أوبو أكثر من 300,000 مطور و 700,000 مخترع من توزيع منتجاتهم وخدماتهم من خلال منصات أوبو المفتوحة. وكما نظمت أوبو أيضًا مسابقة OPPOHack لتعزيز التواصل بين المبتكرين ودعم المطورين والمبرمجين العالميين.

وكانت أوبو قد أطلقت في شهر حزيران/ مايو مسرع الابتكار التابع لمركز أبحاثها وذلك لإيجاد المزيد من الحلول التي تسهل الوصول لأحدث التقنية وتعزز الصحة الرقمية، وذلك بالتعاون مع المتخصصين في مجال التقنية ورجال الأعمال.

ثم أعلنت أوبو أواخر آب/ أغسطس الماضي عن أفضل 10 عروض اختيرت من بين 536 مشاركًا من 39 دولة ومنطقة، حيث مُنحت الفرق العشرة منحة تبلغ نحو 46,000 دولار أمريكي إلى جانب فرص متنوعة للاستثمار والدعم التقني والشراكات التجارية والترويج العالمي لابتكاراتهم. وتأتي هذه المبادرات انطلاقًا من إيمان أوبو بأهمية التقنية والابتكار لتحسين حياة المستخدمين.

وتواصل أوبو فتح آفاق وإمكانيات جديدة من التجارب الذكية بالاعتماد على تقنيات مستقبلية مثل جهاز OHealth H1 ووحدة معالجة الصور Marisilicon Y ونظارات Air Glass 2، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بالابتكار والإبداعات التقنية، وكما تلتزم الشركة بمبادئ الانفتاح والشمولية لتلهم المزيد من التعاون والابتكار لتحقيق رؤيتنا لمستقبل أفضل.