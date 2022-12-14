أنباء عن استعداد آبل للسماح بمتاجر التطبيقات الخارجية على آيفون

أفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الثلاثاء بأن شركة آبل تخطط للسماح للمستخدمين بتثبيت متاجر تطبيقات بديلة على نظام iOS المشغل لهواتف آيفون الذكية.

وفي حال صح التقرير، فإن هذا التحول سيكون تغييرًا ملحوظًا من الشركة، التي عُرف عنها أنها لا تسمح لمستخدمي هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية بتنزيل التطبيقات إلا من خلال متجر آب ستور App Store.

ووفقًا للتقرير، فإن الدافع وراء هذا القرار هو قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى سَنِّ “قواعد لحراس البوابات الرقمية لضمان الأسواق المفتوحة”، وذلك حينما تصبح قيودها مطلبًا اعتبارًا من العام 2024، وفقًا لبيان صحفي.

ويعني القانون أن آبل لن تضطر فقط إلى السماح بمتاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية، ولكن أيضًا بالتحميل الجانبي، حيث يمكن للمستخدمين تثبيت التطبيقات التي تُنزَّل من الويب.

وسبق للمسؤولين التنفيذيين في شركة آبل أن وصفوا القدرة على التحميل الجانبي للبرامج بأنها “أفضل صديق لمجرمي الإنترنت”، وذلك ردًا على القرار.

ووضع الاتحاد الأوروبي جدولًا معقدًا نسبيًا للامتثال للقانون، والذي يتضمن أن تُخطر الشركات التي يحتمل أن تتأثر به المنظمين لتحدد لجنة هل يتعين عليها فعلًا إجراء تغييرات.

ومع ذلك، يقول الاتحاد الأوروبي في بيانه الصحفي إن أحدث موعد يتعين فيه على شركات التقنية الامتثال للقانون هو 6 آذار/ مارس 2024.

ويُعتقد أن آبل ستواصل الأخذ بزمام الأمور، إذ قد تدرس “فرض متطلبات أمان معينة”، والتحقق من التطبيقات الخارجية بطريقة ما، وربما فرض رسوم، وذلك وفقًا لتقرير بلومبرج.

وذكر التقرير أيضًا أن آبل لم تقرر بعد هل ستسمح للمطورين بتثبيت أنظمة دفع تابعة لجهات خارجية في التطبيقات، وهو ما يفترض أن تفعله بموجب قانون الأسواق الرقمية. كما أنها لم تقرر كيف ستجعل تطبيق التراسل آيسمج iMessages قابلًا للتشغيل البيني مع الخدمات الأخرى، وهو شرط آخر لقانون الأسواق الرقمية.

يُشار إلى أن آبل تعمل حاليًا على تغيير ملحوظ آخر تحفزه لوائح الاتحاد الأوروبي، إذ أكدت الشركة أنها لا تستطيع الالتفاف على قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض إضافة منفذ USB-C إلى هواتف آيفون بحلول العام 2024.