جارتنر: إنفاق المنطقة على تقنية المعلومات سينمو 3.1% خلال 2023

توّقع أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق جارتنر أن يبلغ الإنفاق على تقنية المعلومات في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقرب من 178.1 مليار دولار خلال العام 2023، محققًا معدل نمو يصل إلى 3.1 في المئة مقارنة بالعام 2022.

ومن المنتظر، حسب التقرير، أن يصل إجمالي الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات إلى قرابة 4.6 تريليونات دولار خلال العام 2023، وهو ما يمثّل ارتفاعًا بنسبة 5.1 في المئة عن العام 2022.

ويُتوقّع أن يسجّل العام 2023 طلبًا كبيرًا على تقنية المعلومات، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد لقطاع الشركات والمشاريع على المضي قدمًا في تنفيذ المزيد من مبادرات الأعمال الرقمية في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق.

وقالت ميريام بيرت، نائبة الرئيس للأبحاث لدى جارتنر: “سوف يسجّل الإنفاق على تقنية المعلومات زيادة ملحوظة لا سيما في قطاع المشاريع في ظل سعي المدراء التنفيذيين والرؤساء الماليين لتعزيز الإنفاق على مبادرات الأعمال الرقمية بدلًا من اللجوء إلى خفض الميزانيات المخصصة لتقنية المعلومات. إذ سوف تُسهم الاضطرابات الاقتصادية في إحداث تغييرات على صعيد سياقات الاستثمارات التقنية، بحيث تكون سببًا في تعزيز الإنفاق في بعض المجالات من جهة، في حين تكون هي ذاتها سببًا في زيادة معدلات تراجع الإنفاق على مجالات أخرى، إلا أنه من غير المتوقّع أن يكون لها تأثير ملموس على المستوى العام لإنفاق قطاع المشاريع على تقنية المعلومات”.

وأضافت: “مع ذلك، فإن معدّلات التضخّم قد أضعفت من القدرة الشرائية للمستهلك في جميع الدول في أرجاء العالم تقريبًا. فقد شهدت القوّة الشرائية تراجعًا إلى درجة أن العديد من المستهلكين يفكّرون حاليًا في تأجيل مشتريات أجهزة العام 2022 إلى العام 2023، مما يسهم في تراجع الإنفاق على الأجهزة بمعدّل 8.4 في المئة في العام 2022 و0.6 في المئة خلال العام 2023”.

وبالنّظر إلى معدلات النمو المتوقعة في العام 2023، تتّضح قائمة التقنيات التي سوف تحافظ على حضورها في الأسواق وبين تلك التي سوف تسهم في دفع الأعمال التجارية قدمًا. فهنالك معدّلات إنفاق كافية ضمن أسواق مراكز البيانات للحفاظ على مراكز البيانات المحلية المستخدمة حاليًا، في حين سوف يتّجه أي إنفاق جديد على خيارات حوسبة السّحاب، كما يتجلّى في النمو المتوقع للإنفاق على البرمجيات بمعدّل 11.3 في المئة خلال العام 2023.

وتتجه جميع القطاعات في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق مزيد من النمو خلال العام 2023. إذ ترجّح التوقّعات تسجيل قطاع البرمجيات أعلى معدّلات النمو في المنطقة خلال العام 2023. وسوف يسير مدراء تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خطى نظرائهم في أرجاء العالم في توخّي الحذر بشأن الإنفاق، لكن ذلك لن يؤدي إلى الحدّ من استثماراتهم التقنية بهدف اكتساب المزيد من المرونة المستقبلية وتقليل المخاطر على الأعمال.

وحينما تسوء أو تتدهور الظروف الاقتصادية، فإن الحكمة التقليدية تقتضي خفض التكاليف، ومن ذلك تكاليف تقنية المعلومات. ومع ذلك، أظهر استطلاع أجرته جارتنر في شهر تموز/ يوليو 2022 لآراء من يزيد عن 200 مدير مالي أن 69 في المئة منهم يخططون لزيادة إنفاقهم على التقنيات الرقمية، في حين كشف استطلاع جارتنر لرؤساء أقسام ومدراء تقنية المعلومات للعام 2023 تكليف الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات بمهام تسريع زمن الاستفادة من الاستثمارات الرقمية.

وأضافت بيرت: “سوف تستعين الشركات بالتقنيات الرقمية بصورة أساسية لإعادة صياغة مصادر إيراداتها، وإضافة المزيد من المنتجات والخدمات الحديثة، وتنويع مجالات التدفّق النقدي للمنتجات والخدمات الحالية، إضافة إلى تغيير عروض القيمة المتاحة عبر هذه القائمة الحالية من المنتجات والخدمات. وقد ساعدت هذه التوجهات في تعزيز الانتقال من شراء التقنيات إلى تصميم وتجميع التقنيات لتلبية متطلبات محددة للدفع بالأعمال قدما بصورة مرنة. هذا التحوّل يعدّ الأساس للنمو الذي يشهده الانفاق على تقنيات حوسبة السّحاب على حساب الحلول المحلية في أماكن العمل. ومع ذلك، فإن السعي المستمر للمؤسسات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف و/أو تجنب التكاليف في ظل حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، فإن قائمة مشاريع ومبادرات التحوّل الرقم تشهد إضافة مزيد من العمليات المكتبية والاحتياجات التشغيلية لأقسام إضافية غير أقسام تقنية المعلومات”.

وتعتمد منهجية جارتنر في توقّعات الإنفاق التقني على تحليلات الدقيقة لنتائج المبيعات الصادرة عن أكثر من ألف شركة تقنية لنطاق واسع من مختلف المنتجات والخدمات التقنية. كما تستخدم جارتنر تقنيات بحث أولية، مصحوبة بمصادر بحث ثانوية، تمكنها من بناء قاعدة بيانات شاملة تضم تفاصيل حول حجم الأسواق يمكن الاستناد عليها في تقدير هذه التوقّعات.

وتتيح التوقّعات الفصلية لحجم الإنفاق على تقنية المعلومات لشركة جارتنر تقديم منظور فريد بشأن حجم الإنفاق على تقنية المعلومات عبر مختلف قطاعات الأجهزة، والبرمجيات، وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. وتساعد هذه التقارير عملاء جارتنر في إدراك الفرص والتحديات المتاحة في الأسواق.