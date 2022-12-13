تويتر تعيد إطلاق Twitter Blue مع علامة التحقق الذهبية

أعلنت شركة تويتر اليوم رسميًا عن إعادة إطلاق خدمة الاشتراك الشهري، تويتر بلو Twitter Blue، بحلتها الجديدة لمستخدمي الويب ونظام التشغيل iOS من آبل.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي في منشور على مدونتها إن مشتركي تويتر بلو سيتمكنون من الوصول إلى ميزات حصرية، مثل: تحرير التغريدات، وتحميل الفيديو بدقة 1080p، ووضع القراءة.

وبموجب الاشتراك أيضًا، سيحصل المستخدمون على علامة التحقق الزرقاء بعد مراجعة حساباتهم للتأكد من أنها تلبي جميع متطلبات تويتر، ومن ذلك: قواعدها الخاصة بمنع انتحال الهوية.

وحذرت الشركة من تعليق الحسابات التي يُكتشف أنها تنتهك قواعدها دون استرداد الأموال.

ويمكن الاشتراك في تويتر بلو عن طريق الويب مقابل 8 دولارات أمريكية شهريًا أو عن طريق نظام iOS التابع لشركة آبل مقابل 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا. وسيتمكن المشتركون الذين سجّلوا على منصة واحدة من الوصول إلى تويتر بلو على جميع الأنظمة الأساسية المدعومة، وهي: iOS، والويب، وأندرويد.

وسيتمكن مشتركو تويتر بلو الحاليون من ترقية اشتراكهم، أو إلغائه، أو تجديده تلقائيًا بالسعر الجديد. وقد تختلف الأسعار بحسب المنطقة. وفيما يتعلق بأندرويد، قالت الشركة إنها تخطط لتقديم اشتراكات لنظام التشغيل التابع لشركة جوجل قريبًا.

وأوضحت الشركة أن الاشتراك في تويتر بلو متاح الآن في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة. وقالت إنها تخطط لطرحها في المزيد من البلدان قريبًا.

وبالإضافة إلى مراجعة جميع الحسابات عند الاشتراك، أشارت الشركة إلى أنها تتخذ عددًا من الخطوات الأخرى لاكتشاف انتحال الهوية ومنعه.

وقالت إن المشتركين الذين يغيرون معلومات ملفهم الشخصي، ومن ذلك: اسم العرض، وصورة الملف الشخصي، واسم المستخدم، سيفقدون علامة التحقق الزرقاء مؤقتًا حتى تتم مراجعة هذه التغييرات بواسطة تويتر.

وأضافت الشركة أن الحسابات التي أُنشئت خلال آخر 90 يومًا، والحسابات غير النشطة، والحسابات التي لا تحوي رقم هاتف تُحقِّق منه، والحسابات ذات التغييرات الأخيرة في معلومات ملفها الشخصي، لن تتمكن من الاشتراك في تويتر بلو في الوقت الحالي.

وبالإضافة إلى هذه التغييرات، قالت الشركة إنها ستستبدل بعبارة “رسمي” Official التي تظهر الآن لحسابات الشركة، علامة تحقق ذهبية، وقريبًا، ستضع علامة تحقق رمادية للحسابات الحكومية والحسابات المتعددة الأطراف.