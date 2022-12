إنستاجرام تعلن عن الملاحظات والملفات الشخصية الجماعية وميزات أخرى للمشاركة

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الثلاثاء عن إطلاق العديد من التحديثات التي تهدف إلى “مساعدة المستخدمين على التقرب من الأشخاص الذين يهتمون لأمرهم”.

وقالت إنستاجرام، التابعة لشركة ميتا، في منشور على مدونتها إنها بدأت إطلاق ميزة “الملاحظات” Notes بوصفها طريقة جديدة لمشاركة الأفكار ومعرفة ما ينوي الأصدقاء فعله.

وأوضحت إنستاجرام أن الملاحظات هي مشاركات قصيرة تصل إلى 60 حرفًا باستخدام النصوص والرموز التعبيرية فقط. ولترك ملاحظة، يمكن للمستخدم التوجه إلى أعلى صندوق الوارد، ثم تحديد المتابعين أو الأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء المقربين، وستظهر الملاحظات في الجزء العلوي من صندوق الوارد لمدة 24 ساعة. وستصل الردود على الملاحظات كرسائل مباشرة في البريد الوارد.

وفي منشور اليوم، قالت إنستاجرام إنها تختبر ميزات جديدة للقصص Stories بهدف مساعدة الناس على المشاركة بطرق مسلية وعفوية من شأنها تقوية العلاقة مع الأصدقاء.

وبعد أن أطلقت إنستاجرام ميزة Add Yours العام الماضي، التي تسمح للمستخدمين بحثّ الآخرين على المشاركة في قصصهم من خلال دعوتهم إلى إضافة صور مشابهة، قالت الآن إنها تختبر تحديثًا على الميزة حيث يمكن للمستخدمين دعوة الأصدقاء للمشاركة من خلال النقر على زر pass it on.

وقالت إنستاجرام إنها بدأت أيضًا اختبار ميزة Candid الجديدة بوصفها طريقة جديدة تسمح للمستخدمين بتصوير أنفسهم حين يرون قصص الآخرين ومشاركتها معهم، ولن يُشاهد تلك المشاركات إلا من جعل قصصه متاحةً للآخرين. وبعدئذ، ستظهر القصص التي تتضمن مشاركات الآخرين في قصص منفصلة أعلى الصفحة الرئيسية.

وقالت إنستاجرام أيضًا إنها تختبر ميزات جديدة لمنح المستخدمين مزيدًا من الطرق للتعاون والتواصل مع الأصدقاء في مجموعات، وأضافت أنها ستُمكّن المستخدمين قريبًا من إنشاء نوع جديد من الملفات الشخصية والانضمام إليها، وذلك بهدف مشاركة المنشورات والقصص في ملف شخصي مشترك ومخصص مع الأصدقاء.

وحين يشارك أحد الأعضاء محتوًى في ملف جماعي Group Profile، فإن ذلك المحتوى سيُشارك فقط مع أعضاء المجموعة بدلًا من المتابعين، وسيُنشر في الملف الشخصي الخاص بالمجموعة بدلًا من الملف الشخصي للمستخدم. ولإنشاء ملف جماعي Group Profile جديد يمكن ذلك من خلال النقر على زر + ثم اختيار Group Profiles.

وأخيرًا، قالت إنستاجرام إنها تختبر طريقة جديدة تتيح للمستخدمين التواصل مع الأصدقاء بشأن الاهتمامات المشتركة من خلال حفظ المنشورات في مجموعة تعاونية في مجموعة خاصة أو الرسائل الخاصة.