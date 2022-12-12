وزارة الاتصالات السعودية تتعاون مع هواوي لتعزيز البنية التحتية والتحول الرقمي

وَقَّعَتْ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووُقِّعت المذكرة في الرياض على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية. ووقّع المذكرة كل من المهندس بسام البسام وكيل الاتصالات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، وإريك يانغ الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة” بحضور المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار والمهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وبموجب المذكرة سيتعاون الجانبان في عدة مجالات في مقدمتها، تحقيق مجتمع 10Gbps من أجل تعزيز البنية التحتية الفائقة وتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز القدرة التنافسية للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة على مستوى العالم.

ولذلك، ستعتمد هواوي على خبرتها الكبيرة لمساعدة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ دراسة الجدوى وتصميم الأنظمة اللازمة لتحقيق مجتمع 10Gbps حيث ستُطلق النسخة التجريبية الأولية بسعة 10 جيجابت في عام 2023.

وتؤدي الشركات الصغيرة دورًا أساسيًا في تنمية الاقتصاد السعودي، حيث يسهم النظام الإيكولوجي المزدهر للشركات الناشئة في تعزيز الابتكارات وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات. ولذلك، ستتعاون هواوي مع الوزارة على تنمية ريادة الأعمال الرقمية في عدد من المجالات وتشمل المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والألعاب والتقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، و البلوك تشين، والترويج المشترك لبرنامج هواوي لروَّاد الأعمال HUAWEI CLOUD، والذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز قدراتها السحابية.

وستوفر الوزارة بموجب المذكرة الدعم اللازم لهواوي من أجل بناء منطقة حوسبة سحابية في المملكة، فيما ستعمل هواوي على تعزيز الشراكة مع موفري خدمات مراكز البيانات في المملكة.

وتدرك المملكة دور المواهب التقنية باعتبارها من المقومات الأساسية لتحقيق رؤية 2030. وحددت مذكرة التفاهم خطة العمل لإطلاق برنامج للمنح التدريبية من هواوي من أجل توفير التدريب اللازم للطلاب الجامعيين ومن ذلك زيارة المقر الرئيسي لهواوي للتعرّف على التقنيات الحديثة بصورة مباشرة. وتسهم المبادرة في تعزيز برامج تنمية المهارات التي تنفذها هواوي في المملكة ومن ذلك أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات وبرنامج بذور من أجل المستقبل.

وفي ظل الجهود السعودية لتحقيق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، ستتعاون هواوي مع الوزارة على وضع معايير البنية التحتية للشبكات الحكومية من أجل توفير الخدمات لمختلف المؤسسات الحكومية.

ومن جانبه قال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في حفل توقيع المذكرة: “تتماشى شراكتنا مع رؤية المملكة 2030 وجهود الوزارة المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات التقنية وتعزيز ثقافة الابتكار. وبكونها شريكًا لموفري الخدمات والشركات في المملكة على المدى الطويل، تعكس مذكرة التفاهم التزام هواوي بدعم جهود المملكة التي تهدف تحقيق مكانة رائدة على المستوى العالمي في تقنية المعلومات والاتصالات بالاعتماد على خبرتنا وتقنياتنا الحديثة”.