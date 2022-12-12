واتساب تختبر خاصية العرض لمرة واحدة للرسائل النصية

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب اختبار ميزة جديدة تحذف الرسائل النصية التي يرسلها المستخدمون بعد قراءتها، وذلك على غرار خاصية العرض لمرة واحدة التي توفرها الخدمة حاليًا للصور ومقاطع الفيديو.

وفي مسعى واتساب لمنح المستخدمين مزيدًا من الخصوصية، أتاحت لهم خاصية العرض لمرة واحدة التي تُمكِّنهم من إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي من دردشة واتساب بعد أن يفتحها المستلم مرة واحدة.

والآن، يبدو أن الخدمة تعمل على اختبار خاصية مماثلة للرسائل النصية، وذلك وفق ما أفاد موقع WABetaInfo، المتخصص برصد الميزات التجريبية في خدمة التراسل التابعة لشركة ميتا.

وقال الموقع إن واتساب تختبر خاصية العرض لمرة واحدة للنصوص في الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق الخدمة على نظام أندرويد.

ويُعتقد أن خاصية العرض لمرة واحدة للنصوص ستكون، كما هي للصور ومقاطع الفيديو، مفيدة لأنها تضمن للمستخدمين أن أحدًا لن يحتفظ برسائلهم التي تحوي معلومات حساسة بعد أن تؤدي الغرض.

يُشار إلى أن خاصية العرض لمرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو تحول دون حفظ الوسائط في قسم الصور أو المعرض لدى المستلم، وبعد أن تُشاهد لن يتمكن المستلم من مشاهدتها مرة أخرى، ولا إعادة توجيهها، ولا حفظها، ولا تمييزها بنجمة، ولا مشاركتها.

ويمكن للمرسل معرفة هل فتح المستلم الفيديو أو الصورة التي تُعرض لمرة واحدة إن كانت مؤشرات قراءة الرسائل مفعلة لديه، وإن لم تُفتح الصور أو الفيديو في غضون 14 يومًا من إرسالها، فستنتهي صلاحية الوسائط في الدردشة.

أما فيما يتعلق بالنصوص، فإنه تجدر الإشارة إلى أن واتساب توفر ميزة تسمح بحذف الرسائل النصية جميعها التي تُرسل في الدردشة بعد مدة من الزمن، ولكن ما يميز الخاصية التي تعمل عليها الشركة هو تحديد نصًا بعينه للعرض مرة واحدة والحذف بدلًا الدردشة بأكملها.

وذكر موقع WABetaInfo أنه واتساب ستتيح الوصول إلى الخاصية الجديدة من خلال زر في التطبيق يحمل شعار الإرسال التقليدي مع قفل، ولأن الميزة لا تزال تحت التطوير، فقد تختار واتساب تغيير ذلك حين الإطلاق الرسمي للميزة.

يُشار أيضًا إلى أن واتساب تحمي الصور ومقاطع الفيديو بخاصية حظر التقاط صورة لشاشة الهاتف لأسباب تتعلق بالخصوصية، وليس يُعلم هل ستطبق الخدمة هذه السياسة مع الرسائل النصية.