تويتر تعلن عن الإطلاق العالمي لميزة ملاحظات المجتمع

أعلنت تويتر أمس الأحد عن إتاحة ميزة “ملاحظات المجتمع” Community Notes للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد إتاحتها خلال المدة الماضية في الولايات المتحدة.

يُذكر أن ملاحظات المجتمع، التي كانت تُعرف سابقًا باسم “دراسة الطيور” Birdwatch، هي نظام التحقق من الحقائق الذي تعتمده منصة التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة سياق إلى التغريدات، وتتخذ نهجًا مفتوح المصدر تجاه فضح المعلومات المضللة. ويُمكن لمُعدِّلي المحتوى الذين هم جزء من البرنامج إضافة ملاحظات إلى التغريدات لإضافة سياق، ثم يمكن للمستخدمين التصويت على ذلك السياق لرفع التغريدات أو خفضها.

وقبل هذا التوسع العالمي، كانت ملاحظات المجتمع مرئية فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة. وتخطط تويتر لإضافة مُعدِّلين من مناطق أخرى قريبًا.

وقالت تويتر في تغريدة بشأن الإطلاق العالمي: “يمكن للناس في كل مكان الآن رؤية الملاحظات وتقييمها، مما يساعد على ضمان أن الملاحظات مفيدة للمستخدمين الذين لهم مجموعة واسعة من وجهات النظر”.

وقبل بضعة أسابيع، تلقت ملاحظات المجتمع تحديثًا تدعي الشركة أنه سيساعد في تحديد المزيد من عمليات التحقق من الحقائق “المنخفضة الجودة”. ونتيجة لذلك، فإن المزيد من المساهمين الذين يكتبون هذه التعليقات التوضيحية غير المفيدة سيفقدون قدرتهم على الكتابة.

ويتضمن تغيير الخوارزمية تسجيل نقاط للملاحظات حيث يشرح المساهمون سبب عدم احتساب تغريدة مضللة.

وكانت تويتر غيّرت اسم ميزة دراسة الطيور إلى ملاحظات المجتمع بُعيد تولي إيلون ماسك ملكية تويتر، وهو أمر يراه الرئيس التنفيذي الجديد بوصفه مفتاحًا لمستقبل الاعتدال على تويتر، حيث يعتقد أن “سيغير قواعد اللعبة من أجل تحسين الدقة على تويتر”.

وكانت الفكرة الأصلية وراء ملاحظات المجتمع هي إنشاء نظام من شأنه أن يضيف طبقة من التحقق من الحقائق والسياق إلى التغريدات التي لا تنتهك بالضرورة قواعد تويتر. ولكن في عصر ماسك، قد تؤدي الميزة دورًا أكبر بالنظر إلى أن تويتر قللت من عدد مُعدِّلي المحتوى بعد تسريح معظم موظفيها.

وتأتي الرؤية الموسعة لملاحظات المجتمع في حين أعادت تويتر رسميًا ميزة الاشتراك الشهري، تويتر بلو Twitter Blue، التي أصبحت متاحةً لمستخدمي الويب مقابل 8 دولارات أمريكية شهريًا، وبسعر 11 دولارًا لمستخدمي نظام iOS من آبل.