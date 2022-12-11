هواوي وأوبو توقعان اتفاقية ترخيص متبادل لبراءات الاختراع

وافقت شركة هواوي على ترخيص بعض من براءات الاختراع التابعة لها لمنافستها ومواطنتها أوبو، وذلك في إطار سعيها لتحقيق مكاسب مالية بعد تضرر قطاع الهواتف المربح بسبب العقوبات الأمريكية التي منعتها من الوصول إلى الشرائح المتقدمة.

وأعلنت هواوي وأوبو عن الصفقة يوم الجمعة في بيان، وقالتا إنهما اتفقتا على صفقة ترخيص متبادل لبراءات الاختراع تشمل العديد من التقنيات، ومنها: شبكات الجيل الخامس 5G.

وتأتي الصفقة في وقت تسرع هواوي جهودها لكسب المال من أصولها، ومن ذلك محفظتها من براءات الاختراع، وذلك بعد الانخفاض الحاد في إيراداتها وأرباحها بسبب الضغط الأمريكي.

ولم تكشف الشركتان عن التفاصيل المالية للصفقة، ولكن هواوي قالت إنها أكبر اتفاقية للترخيص المتبادل مع شركة صينية.

ولم يُفصِّل ألان فان، رئيس قسم الملكية الفكرية لدى هواوي، في ذكر براءات الاختراع المشمولة في الاتفاق. ولكن أدلر فنج، رئيس الملكية الفكرية لدى أوبو، قال في بيان إن الشراكة هي صفقة رابحة لكلتا الشركتين، بالنظر إلى أنها تُظهر الاعتراف والاحترام للملكية الفكرية لكل منهما للأخرى.

وعلمت هواوي في الآونة الأخيرة على توسيع اتفاقياتها الخاصة بترخيص براءات الاختراع، وذلك بعد أن أضافت الولايات المتحدة أكبر شركة لمعدات الاتصالات في العالم وأكبر شركة للهواتف الذكية في الصين، إلى قائمتها التجارية السوداء عام 2019، كما حاولت الشركة تنويع إيراداتها من خلال الانتقال إلى مجالات، مثل: السيارات، وخدمات قطاع الأعمال.

وكان مؤسس هواوي، رن جنغفي، قد أبلغ قسم الملكية الفكرية بتكثيف الجهود لتحويل محفظتها الواسعة من براءات الاختراع إلى إيرادات من خلال “أسعار معقولة” و”تحقيق عائد مناسب” من استثمارات الشركة في مجال التطوير والبحث، وذلك وفق ما كشفت مذكرة نُشرت شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وقدرت هواوي أن المبيعات الإجمالية المولدة من ترخيص براءات الاختراع بلغت نحو 1.3 مليار دولار أمريكي خلال المدة بين عامي 2019 و2021. ويتوقع فان أن تزداد المبيعات أكثر، ولكنه أكد أن الشركة لن تعتمد على تلك الإتاوات كمصدر رئيسي للإيرادات.

وقال فان إن الشركة المملوكة للقطاع الخاص تتوقع إبرام نحو 20 اتفاقية ترخيص متبادل لبراءات الاختراع في عام 2022، ومن ذلك توسعة تراخيص سابقة مع شركات، مثل: سامسونج. وأضاف فان أن الشركة تجري محادثات مع شركات صينية وأجنبية أخرى بشأن ترخيص براءات الاختراع.

وتقدر هواوي أن يستفيد نحو 350 مليون هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، و15 مليون سيارة متصلة بالإنترنت من تراخيص براءات الاختراع الخاصة بهواوي خلال العام الحالي.

وكانت هواوي قد تقدمت العام الماضي للحصول على حقوق 6,952 براءة اختراع، بزيادة قدرها 27 في المئة مقارنةً بالعام السابق من خلال معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع الدولية Patent Cooperation Treaty، الأمر الذي يجعلها أكبر مساهم للعام الخامس على التوالي.