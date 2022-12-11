تويتر تعيد إطلاق خدمة Blue غدًا بسعر أعلى لمستخدمي آبل

قالت شركة تويتر اليوم الأحد إنها تعتزم إعادة إطلاق خدمة الاشتراك الشهري، تويتر بلو Twitter Blue، بحلتها الجديدة يوم غدٍ الاثنين بسعر أعلى لمستخدمي أجهزة آبل.

وأوضحت الشركة في تغريدة أنه يمكن الاشتراك في الخدمة عن طريق الويب مقابل 8 دولارات أمريكية شهريًا أو عن طريق نظام iOS التابع لشركة آبل مقابل 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وذلك للوصول إلى ميزات حصرية، مثل علامة التحقق الزرقاء.

ولم تشرح تويتر السبب وراء جعل السعر المفروض على مستخدمي أجهزة آبل أعلى من المشتركين عن طريق الويب، ولكن تقارير سابقة رجّحت أن يكون الدافع وراء ذلك هو محاولة من الشركة لتعويض الرسوم التي تفرضها آبل على كل عملية دفع تجري عن طريق متجر آب ستور.

وأضافت تويتر أن المشتركين سيحصلون أيضًا على إمكانية تحرير التغريدات، ورفع مقاطع الفيديو بدقة 1080p، ووضع القراءة، بالإضافة إلى علامة التحقق الزرقاء، مع التنبيه إلى أن الحصول عليها لن يحدث قبل التحقق من الحساب.

وللتمييز بين حسابات الأفراد، التي لم تحصل على علامة التحقق إلا لأنها اشتركت في خدمة تويتر بلو، وبين حسابات الشركات والحسابات الحكومية، قالت تويتر إنها ستستبدل بعبارة “رسمي” Official التي تظهر الآن لحسابات الشركة، علامة تحقق ذهبية، وفي وقت لاحق من الأسبوع، ستضع علامة تحقق رمادية للحسابات الحكومية والحسابات المتعددة الأطراف.

وكانت الشركة قد أطلقت خدمة تويتر بلو خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ولكنها أوقفتها مؤقتًا بعد الفوضى والمشكلات التي أحدثتها الحسابات المزيفة التي حصلت على علامة التحقق الزرقاء، ثم كان من المقرر إطلاقها في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن الشركة قررت تأجيلها مرة أخرى.

ولحل مشكلة الحسابات المزيفة، أوضحت تويتر أن المشتركين سيتمكنون من تغيير اسمهم أو اسم العرض أو صورة الملف الشخصي، ولكن إن فعلوا ذلك، فسيفقدون مؤقتًا علامة التحقق الزرقاء حتى تتم مراجعة حساباتهم مرة أخرى.

ويأتي الإعلان الجديد من تويتر بعد أن قال رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، يوم الجمعة إن المنصة تعمل على تحديث برمجي جديد يهدف إلى إعلام المستخدمين الذين تخضع حساباتهم لما يُعرف بـ “الحظر الخفي”، وستشرح لهم أيضًا السبب، مع إتاحة تقديم التماس لرفع الحظر.