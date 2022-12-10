سامسونج تعلن عن هاتفها الجديد Galaxy M04

أعلنت شركة سامسونج يوم الجمعة عن هاتفها الذكي الجديد، جالاكسي إم04 Galaxy M04، الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود.

ويحوي هاتف Galaxy M04 معالجًا ثماني النوى من نوع Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 8 جيجابايت من خلال ميزة RAM Plus.

ويقدم الهاتف ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. بالإضافة إلى شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة HD+.

ويعمل Galaxy M04 بنظام التشغيل أندرويد 12، وتَعِد سامسونج بتوفير تحديثات أمنية لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى التحديث إلى إصدارين رئيسين.

وتأتي الكاميرا الأمامية الموجودة في قطع أعلى الشاشة بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الخلفية المزدوجة فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانوية المخصصة لتصوير العمق.

ويحوي Galaxy M04، الذي يأتي باللون الأخضر والأزرق والذهبي والأبيض، بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع إمكانية الشحن باستطاعة 15 واط.

وستبدأ سامسونج بيع هاتفها الذكي الجديد في الهند اعتبارًا من 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك بسعر يعادل 105 دولارات أمريكية لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 115 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت.