فيلم الأنميشن السعودي “الرحلة” يحظى باهتمام عالمي مع مشاركة جاكي تشان

أطلقت مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” أخيراً الفيديو الترويجي لفيلم الرحلة بالدبلجة الصينية.

وتأتي هذه الخطوة نتيجةً للطلب العالي من الشركات العالمية لتوزيع فيلم الرحلة، حيث استقطب الفيلم بنسخته الصينية مؤدين أصوات عالميين مثل الفنان العالمي جاكي تشان ونخبة من الممثلين. وسيُدشن العرض الأول لفيلم “الرحلة” في الصين بالتزامن مع إطلاقة في المنصات الصينية الشهيرة نهاية شهر ديسمبر الحالي. الجدير بالذكر أن الدبلجة الصينية هي اللغة الخامسة لفيلم “الرحلة” بعد اللغة العربية، واليابانية، والألمانية، والإنجليزية.

فيلم “الرحلة” هو أول فيلم سعودي أنميشن سينمائي بالتعاون مع اليابان، حيث أُطلقَ عرضه الأول في سنه 2021 في عدة دول عالمية، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وماليزيا، وإندونيسيا. يذكر أن فيلم الرحلة حاز على ردود فعل إيجابية من الجماهير العالمية حيث حصد على جائزة سبتيموس الهولندية بصفته أفضل فيلم تجريبي للعام 2022.

وقال عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج والمنتج التنفيذي لفيلم “الرحلة”: “نجاح آخر يضاف إلى فيلم “الرحلة” الذي أثبت جدارته وقيمته في المحافل العالمية. وجود دبلجات عديدة بأصوات عالميين مخضرمين مثل الفنان “جاكي تشان” يثبت جودة الفيلم ومحتواه ويمثل أيضاً إصرارنا في مانجا للإنتاج على تصدير ثقافتنا العربية الأصيلة إلى العالم ليروا أن الشباب السعودي قادر على أن ينافس ويثبت وجودة في قطاع الأنميشن والمحتوى الإبداعي”.

في النسخة الصينية، قام الممثل وانغ شين هوا بدور البطل “أوس” الذي قام بأداء عدد من الشخصيات الرئيسية في مجموعة من الأعمال العالمية، مثل شخصية بولي بطل أنمي روبوكار بولي، وشخصية الأمير هانز في فروزن، والفنان شانغ تينغ بدور” زرارة” الذي قام بالشخصية الشهيرة بز في فيلم لايتنير. وأدى الفنان هسيا تشيه شيه لعب دور “نزار” الذي قام بدور شخصية الوزير في فيلم علاء الدين. وقام بدور “عبد المطلب” الممثل الشهير جاكي تشان والذي قام بأدوار شهير في أفلام رسوم متحركة عالمية مثل كونق فو باندا.

استوحيت قصة فيلم “الرحلة” من حضارات شبه الجزيرة العربية والقصص العربية العريقة وعمل عليه أكثر من 300 شخص حيث كان الفريق السعودي مشاركاً بشكل رئيسي في الرسم، والإخراج، والإنتاج والمراجعة.

وأضاف عبد العزيز النغموش، مدير التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا للإنتاج: “إطلاق فيلم “الرحلة” باللغة الصينية ما هو إلا امتداد لإنجازات فيلم “الرحلة” والذي تمت دبلجته بأربع لغات عالمية. حيث شهدنا في مانجا للإنتاج إقبال وتنافس شركات التوزيع العالمية على توزيع الفيلم وهذا دليل قاطع على تفرد وجودة وأصالة فيلم الرحلة”.

شاهد الفيديو الترويجي لفيلم الرحلة من هنا.