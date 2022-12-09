تويتر تطمئن المعلنين بتوفير ضوابط جديدة لمواضع الإعلانات

أفادت وكالة رويترز اليوم الجمعة بأن شركة تويتر أرسلت يوم الخميس إلى المعلنين تُعلمهم أنها ستطرح في أقرب وقت من الأسبوع المقبل ضوابط جديدة الهدف منها تمكينهم من منع الإعلانات من الظهور أعلى أو أسفل التغريدات التي تحوي كلمات رئيسية معينة.

وتُعدّ الضوابط الجديدة جزءًا من جهود تويتر لطمأنة المعلنين الذين سحبوا إعلاناتهم من المنصة منذ شرائها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من قبل الملياردير إيلون ماسك، وسط تقارير من مجموعات الحقوق المدنية أن خطاب الكراهية قد ارتفع منذ الاستحواذ وبعد إعادة الحسابات المعلقة أو المحظورة.

ويكسب موقع تويتر ما يقرب من 90 في المئة من عائداته من بيع الإعلانات الرقمية. وقد نسب ماسك حديثًا “الانخفاض الهائل في العائدات” إلى منظمات الحقوق المدنية التي ضغطت على العلامات التجارية لإيقاف إعلاناتها على تويتر مؤقتًا.

ووفقًا لما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، فقد قال ممثل تويتر عبر مكالمة يوم الخميس مع مجموعة صناعة الإعلان إن المنصة تدرس إحضار مشرفين على المحتوى يُتعاقد معهم عن طريق جهات خارجية. وأضاف ممثل الشركة أن إحضار المشرفين سيسمح للمنصة بالاستثمار على نحو أكبر في الاعتدال للغات غير الإنجليزية.

وتأتي التعليقات بعد أن قالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان الجديدة في تويتر، لرويترز إن المنصة ستعتمد بنسبة أكبر على الإشراف الآلي على المحتوى.

وقالت إروين أيضًا إن تسريح الموظفين حديثًا من تويتر، الذي شمل أكثر من 50 في المئة من الموظفين، لم يضر كثيرًا بفريق الإشراف والعاملين في مجالات حرجة، مثل: سلامة الأطفال.

وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة إلى المعلنين يوم الخميس، والتي راجعتها رويترز، أن نسخة معدلة من خدمة الاشتراك الشهري، تويتر بلو، ستبدأ في الظهور يوم الجمعة.

ووفقًا للرسالة، سيسمح الاشتراك للحسابات بالحصول على علامة التحقق، على أن تحصل حسابات الأفراد على علامة زرقاء، في حين تخصص علامات التحقق الذهبية والرمادية للحسابات التجارية والحكومية.

وجاء في الرسالة أيضًا أن سعر الاشتراك في تويتر بلو سيكون 7 دولارات أمريكية شهريًا على الويب، و11 دولارًا أمريكيًا لأجهزة آبل.

كما أخبر تويتر المُعلنين أنه أزال الإعلانات من الملفات الشخصية المذكورة في مقال واشنطن بوست الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، والذي أفاد بأن الإعلانات ظهرت على حسابات للقوميين البيض.

وأكدت الشركة أن الحسابات المشار إليها ليست جزءًا من الحسابات التي أُعيدت في إطار “العفو العام” الذي أعلن عنه إيلون ماسك الشهر الماضي. وقالت تويتر للمعلنين: “لن نعيد الجهات الفاعلة السيئة، والحسابات المزعجة، والمستخدمين الذين شاركوا في نشاط إجرامي/غير قانوني”.