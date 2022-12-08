ماسك يجد حيلة لمواجهة آبل بتخفيض سعر تويتر بلو على الويب

أفاد تقرير جديد بأن شركة تويتر تخطط لتغيير التسعير الخاص بخدمة الاشتراك الشهري التابعة لها، تويتر بلو Twitter Blue، وذلك بحسب المنصة التي يختار المستخدمون أن يدفعوا من خلالها.

ونقل موقع ذي إنفورميشن The Information عن مصدر مطلع، أن تويتر ستُخفِّض الاشتراك الشهري لخدمة تويتر بلو من 7.99 دولارات أمريكية إلى 7 دولارات أمريكية إذا اختار المستخدمون الدفع من خلال الويب، ولكن السعر سيرتفع إلى 11 دولارًا أمريكيًا إن دُفع من خلال هواتف آيفون.

ورجّح التقرير أن تكون هذه الخطوة رد فعل من تويتر لمواجهة النسبة التي تقتطعها شركة آبل من جميع عمليات الشراء داخل التطبيقات التي تجري ضمن متجر آب ستور، والتي تتراوح بين 15 و 30 في المئة.

وتأمل تويتر أن يؤدي السعر المخفض للاشتراك عن طريق الويب إلى دفع مزيد من المستخدمين إلى تفضيل هذا الخيار للدفع بدلًا من الاشتراك عن طريق هواتف آيفون الخاصة بهم.

يُشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى السعر الذي قد تقرره الشركة لقاء الاشتراك بخدمة تويتر بلو من خلال نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وفي مسعى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، ومالكها الجديد، الملياردير إيلون ماسك، لزيادة إيرادات الشركة من خلال خدمة تويتر بلو، كان يعلم أن آبل ستشاركه في الأرباح من خلال اقتطاع نسبة 30 في المئة، وهو الأمر الذي لم يكن ليقبل به، فأخذ ينتقد الرسوم واصفًا إياها بأنها “ضريبة مُخيفة”.

وقال ماسك، الذي أتم في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي صفقة الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار أمريكي، الأسبوع الماضي إنه سيختار “المضي إلى الحرب” بدلًا من دفع تلك النسبة. ولكن ماسك حذف الصورة في وقت لاحق.

ثم خرج ماسك يوم الخميس الماضي ليقول إنه ذهب إلى المقر الرئيسي لشركة تويتر للقاء نظيره تيم كوك، حيث توصل الطرفان إلى تفاهم بعد “محادثة بناءة”.