بعد طول انتظار .. جوجل تجعل كروم أقل استهلاكًا للذاكرة والطاقة

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن تحسين متصفح الويب كروم لجعله أقل استهلاكًا لذاكرة النظام وأكثر كفاءةً في استهلاك طاقة البطارية على أجهزة سطح المكتب، وذلك في خطوة طال انتظارها.

ومع أن متصفح كروم يهمين على سوق متصفحات الويب منذ سنوات، وبحصة بلغت بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي نحو 66 في المئة على جميع المنصات، خاصةً على أجهزة سطح المكتب، إلا أن مستخدميه يشتكون من أنه الأسوأ في استهلاك ذاكرة النظام وطاقة البطارية.

واليوم عادت جوجل لتؤكد أن كروم صُمم منذ البداية ليكون سريعًا، ولكن الأداء أكثر من مجرد توفير تجربة تصفح سريعة. ولهذا السبب، قررت الشركة تحسين استهلاك بطارية الجهاز وذاكرة النظام في كروم.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إنها أضافت، مع الإصدار الأحدث من كروم على أجهزة سطح المكتب، إعدادَيْن جديدَيْن للأداء يجعلان المتصفح يستهلك مقدارًا أقل من الذاكرة بنسبة 30 في المئة، وذلك بهدف الحفاظ على سلاسة عمل علامات التبويب، وإطالة عمر البطارية حين تنخفض طاقتها.

وقالت جوجل إنها ستطلق وضع حفظ الذاكرة Memory Saver، ووضع حفظ الطاقة Energy Saver على مدار الأسابيع القليلة المقبلة لأنظمة ويندوز، وماك أو إس، وكروم أو إس.

وعن آلية عمل وضع حفظ الذاكرة، قالت الشركة إنه في حال كان لدى المستخدم مجموعة من علامة التبويب المفتوحة في كروم، والتي يخطط للعودة إليها لاحقًا، فإن Memory Saver يعمل على توفير الذاكرة من خلال تحرير الذاكرة من علامات التبويب التي لا تُستخدم حاليًا حتى تتمتع مواقع الويب النشطة التي تُتصفَّح بأفضل تجربة ممكنة.

أما فيما يتعلق بوضع حفظ الطاقة، فقد قالت الشركة إنه في حال كادت طاقة البطارية على النفاد وليس هناك شاحن في الجوار وانخفضت طاقة البطارية إلى نسبة 20 في المئة، فإن Energy Saver سيوفر الطاقة عن طريق الحد من نشاط الخلفية، والتأثيرات المرئية لمواقع الويب التي تحتوي على رسوم متحركة ومقاطع فيديو.

وأوضحت جوجل أنه سيكون بإمكان المستخدمين التحكم في تخصيص أداء كروم، فبعد طرح وضعي Memory Saver و Energy Saver سيكون بإمكانهم إيقاف تشغيلهما إن رغبوا في ذلك، أو تحديد مواقع الويب الأكثر أهمية التي يمكن أن تُستثنى من ميزة Memory Saver. ويمكن العثور على الإعدادين الجديدين ضمن قائمة النقاط الثلاث في كروم.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل الإصدار الأحدث من متصفح كروم لأجهزة سطح المكتب من الموقع الإلكتروني الرسمي.