إنستاجرام تخبر المستخدمين عن محتواهم غير المؤهل للتوصية للآخرين

أعلنت خدمة إنستاجرام اليوم الأربعاء عن إطلاق أدوات شفافية جديدة الهدف منها تمكين المستخدمين من معرفة هل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم مما يُوصى به في تطبيقها أو لا.

وتعمل الشبكة الاجتماعية على توسيع مركز حالة الحساب Account Status الخاص بها لتسهل على المستخدمين الذين لديهم حسابات احترافية، مثل: الشركات ومنشئي المحتوى، فهم هل المحتوى الخاص بهم مؤهل للتوصية به لغير المتابعين في أماكن، مثل: قسم الاستكشاف Explore، ومقاطع الفيديو القصيرة Reels، وتوصيات الخلاصة Feed Recommendations، أو أن المحتوى ينتهك إرشادات التوصيات الخاصة بها.

وكانت إنستاجرام قد أطلقت مركز حالة الحساب العام الماضي بوصفه مكانًا يمكن للمستخدمين من خلاله معرفة هل حساباتهم في وضع جيد أو لا. ويتيح المركز للمستخدمين الاطلاع على أي محتوى أُزيل من حساباتهم، بالإضافة إلى الطعن في هذه القرارات مباشرة عبر التطبيق، ومعرفة هل هم معرضون لخطر فقدان حساباتهم.

ومع هذا التحديث الأخير، تتيح إنستاجرام للمستخدمين، الذين يجدون أن المحتوى الخاص بهم غير مؤهل للتوصية، مشاهدة عينة من المحتوى أو مكونات الملف الشخصي التي قد تتعارض مع إرشادات التوصية الخاصة بإنستاجرام. ومن هناك، يمكنهم تعديل، أو حذف المشاركات التي تتعارض مع إرشادات الشركة.

وقالت إنستاجرام في منشور على مدونتها: “نحن نعلم أن العديد من منشئي المحتوى يجدون في أن توصي إنستاجرام بالمحتوى الخاص بك طريقة رائعة للوصول إلى معجبين آخرين وتنمية جمهورك”.

وأضافت الخدمة: “لهذا السبب نجد أنه من المهم بالنسبة لنا أن يفهم منشئو المحتوى إرشاداتنا وأن يكونوا قادرين على معرفة هل هناك شيء ما قد نشروه أو موجود في ملفهم الشخصي قد يؤثر على مدى وصولهم إلى غير المتابعين”.

وأوضحت إنستاجرام أنها لهذا السبب أيضًا تتيح للمستخدمين إمكانية عدم الموافقة على قراراتها حتى يتمكن فريق المراجعة التابع لها من إلقاء نظرة أخرى في أسرع وقت ممكن، ووعدت بالاستمرار في تحسين تقنية الكشف الخاصة بها.

وتقول إنستاجرام إن الهدف من هذه التحديثات الجديدة هو مساعدة المستخدمين على فهم المشكلات المتعلقة بحساباتهم.

وتخطط الشبكة الاجتماعية لمواصلة تحسين مركز حالة الحساب لتغطية المزيد من أقسام التطبيق، مثل: البحث، والحسابات المقترحة. وتريد أيضًا أن تضيف مزيدًا من الطرائق ليفهم المستخدمون المشكلات التي قد تؤثر في كيفية وصولهم إلى غير المتابعين وإصلاحها.

هذا، ويمكن للمستخدمين الذهاب إلى مركز حالة الحساب من خلال إعدادات الملف الشخصي، ثم النقر على الحساب Account، ثم النقر على حالة الحساب Account Status.