أمازون تطلق خدمة للتسوق عبر الفيديو القصير على غرار تيك توك

أعلنت شركة أمازون اليوم الخميس عن إطلاق تجربة تسوق جديدة تشبه إلى حد كبير خدمة تيك توك، وذلك بهدف زيادة مبيعاتها وجذب المستهلكين الذي يفضلون هذا النوع من التسوق.

وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية إن خدمة Inspire هي سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والصور التي تسمح للمستهلكين باستكشاف المنتجات والأفكار، والتسوق من المحتوى الذي أنشأه المؤثرون، والعلامات التجارية، والعملاء الآخرون.

ويُعتقد أن أمازون صممت هذه الخدمة لجذب انتباه المستهلكين بعيدًا عن تطبيقات، مثل: تيك توك، حيث أصبح بإمكان العلامات التجارية ترويج منتجاتها للمستهلكين مباشرةً.

وأوضحت أمازون أن Inspire ستُطلق مبدئيًا لمجموعة من العملاء في الولايات المتحدة اعتبارًا من الشهر الحالي، وستُصبح متاحةً على نطاق أوسع لعملاء الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

ويأتي إطلاق الخدمة بعد اختبارات جرت في وقت سابق من الحالي العام حينما شُوهِدت أمازون وهي تُجرّب في تطبيقها خلاصةً للتسوق على غرار تيك توك.

والآن يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة من خلال النقر على أيقونة Inspire في تطبيق Amazon Shopping، لتُعرض لهم قائمة من أكثر من 20 اهتمامًا للاختيار من بينها، مثل: الزينة، والعناية بالبشرة، والحيوانات الأليفة، والألعاب، والنباتات، والمشي لمسافات طويلة، والتصميم الداخلي، والسفر، والجري، وغير ذلك من الخيارات التي تهدف إلى عرض مقاطع فيديو مخصصة حسب الاهتمامات.

وفي حين أن Inspire تركز على محتوى الفيديو القصير، إلا أنها تقدم أيضًا دعمًا للصور، مما يجعلها مزيجًا بين تيك توك وإنستاجرام. ويمكن النقر نقرًا مزدوجًا في أي مكان على الشاشة لإبداء الإعجاب المحتوى مع قلب أحمر.

ويمكن التنقل بين مقاطع الفيديو من خلال التمرير عموديًا على الشاشة، وهناك أزرار للمشاركة أيضًا في الجانب الأيمن من الشاشة، وذلك على غرار تيك توك.

وحين يرى المستخدم شيئًا يعجبه، فيمكنه النقر على الأزرار الصغيرة في أسفل النافذة التي ترتبط بالمنتج على أمازون. وفي البداية، سيؤدي النقر على هذه الأزرار إلى ظهور المنتج في نافذة متراكبة على الفيديو، ولكن النقر على خيار عرض جميع التفاصيل، سينقله إلى صفحة المنتج الخاصة بالعنصر، حيث يمكنه قراءة المزيد عنه، وإجراء عملية شراء، أو إضافته إلى قائمة.

وتقول أمازون إن الخلاصة ستُخصص نفسها مع مرور الوقت على نحو أفضل حيث تتعلم Inspire المزيد عن اهتمامات المستخدمين من خلال تتبع تفاعلهم وإعجاباتهم.

وعلى المدى الطويل، تخطط الشركة لإضافة المزيد من ميزات التسوق إلى Inspire، بالإضافة إلى وظائف ومحتوى إضافي داخل التطبيق، لزيادة تحسين المنتج.