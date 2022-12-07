مايكروسوفت تبرم صفقة لجلب Call of Duty إلى منصات نينتندو لمدة 10 سنوات

قال رئيس قسم الألعاب لدى مايكروسوفت، فيل سبنسر، اليوم الأربعاء إن الشركة أبرمت صفقةً مع نينتندو لجلب لعبة كول أوف ديوتي Call of Duty الشهيرة إلى منصات الألعاب التابعة للشركة اليابانية، وذلك على مدار السنوات العشر القادمة.

وتعتمد الصفقة المبرمة بين مايكروسوفت ونينتندو على موافقة لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية على صفقة الاستحواذ المثيرة للجدل بين مايكروسوفت وأكتيفيجين بليزارد Activision Blizzard، المطورة للعبة كول أوف ديوتي. وسبق للطرفين أن صرّحا أنهما يتوقعان إتمام الصفقة بحلول منتصف عام 2023.

ونظرًا لحجم الصفقة، البالغ 69 مليار دولار أمريكي، وتأثيرها المحتمل على صناعة الألعاب، فإن العديد من الهيئات الحكومية، ومن ذلك: هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، أبدت مخاوف من أن تحتكر مايكروسوفت ألعاب أكتيفيجين بليزارد لمنصة الألعاب التابعة لها، إكس بوكس.

لذا، تسعى عملاقة التقنية الأمريكية إلى تهدئة تلك المخاوف من خلال التأكيد على أن لعبة كول أوف ديوتي لن تكون حكرًا على إكس بوكس فقط، بل ستُتاح على منصة الألعاب من الشركات المنافسة.

وغرّد سبنسر على تويتر قائلًا: “دخلت مايكروسوفت في التزام مدته 10 سنوات لجلب كول أوف ديوتي إلى نينتندو بعد اندماج مايكروسوفت وأكتيفيجين بليزارد”. وأضاف: “تلتزم مايكروسوفت بالمساعدة في توفير المزيد من الألعاب لعدد أكبر من الناس، وذلك بالكيفية التي يختارونها للعب”.

ولمّا تبرم مايكروسوفت صفقةً مشابهةً مع شركة سوني اليابانية، التي تُعدّ منافستها الرئيسية في سوق منصات الألعاب، لكن براد سميث، نائب الرئيس والمدير في مايكروسوفت، قال إنه على استعداد لعقد صفقة.

وغرد سميث قائلًا: “في أي يوم تريد سوني الجلوس والتحدث، سنكون سعداء للتوصل إلى صفقة مدتها 10 سنوات لبلاي ستيشن أيضًا”.

ووفقًا للتقارير، فقد عرض سميث بالفعل صفقة مدتها 10 سنوات على شركة سوني تضمن إصدار ألعاب كول أوف ديوتي المستقبلية لمنصة بلاي ستيشن في الوقت نفسه التي تُصدر فيه لمنصة إكس بوكس، وذلك في محاولة لتهدئة أي مخاوف بشأن الاحتكار.

وأكدت مايكروسوفت صفقتها مع نينتندو لموقع CNET، وأكدت أيضًا أنه تم إبرام صفقة أخرى لمدة 10 سنوات للحفاظ على وجود لعبة كول أوف ديوتي على خدمة بث الألعاب، ستيم Steam، التابعة لشركة فالف Valve.