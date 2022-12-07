جوجل تنشر قائمتها السنوية بأكثر الكلمات بحثًا خلال 2022

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن قائمتها السنوية بأكثر ما بحث عنه الناس سواء على المستوى العالمي، أو المحلي، عبر محرك البحث التابع لها خلال عام 2022.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: ” في كل عام، نُلقي نظرة على اللحظات، والأشخاص، والاتجاهات التي أثارت فضولنا الجماعي من خلال (العام في البحث) Year in Search”.

وأضافت جوجل أن الناس في جميع أنحاء العالم سعوا إلى معرفة المزيد عن كل شيء من القضايا العالمية المعقدة، إلى طرق مساعدة بعضهم بعض، ناهيك عن أحدث أخبار الثقافة الشعبية.

وأشارت جوجل إلى أن الطريقة التي نبحث بها تتطور إلى ما هو أبعد من الكتابة في صندوق البحث، فقد أصبح الناس يجدون ما يحتاجون إليه بطرائق أكثر طبيعية، مثل: دندنة أغنية، أو التقاط صور بواسطة خدمة العدسات Lens، أو سؤال المساعد الذكي Assistant حينما يريدون معرفة المزيد.

ويستخدم الناس خدمة Lens، على سبيل المثال، لترجمة النصوص في الصور، واستكشاف العالم من حولهم. أما المساعد الذكي، فقد شهد ارتفاعًا في استخدامه لتسهيل شؤون الحياة اليومية، مثل: ضبط المؤقت، والسؤال عن حقائق مسلية، أو طرائف مضحكة.

أما فيما يتعلق بأعلى الكلمات بحثًا على المستوى العالمي، فقد جاءت لعبة ألغاز الكلمات Wordle في المركز الأول في فئة كلمات البحث العامة، وجاء أوكرانيا Ukraine في فئة الأخبار، وجوني ديب Johnny Depp في فئتي الشخصيات والممثلين، ونوفاك جوكافيتش في فئة العَدَّائين، ومباراة الهند وإنجلترا في رياضية الكريكت في فئة المباريات، والملكة إليزابيث في فئة الوفيات.

وعلى المستوى العالمي خاصةً، صنّفت جوجل الكلمات حسب فئات أخرى، وهي: وصفات الطعام، والأغاني، والعروض التلفازية، بالإضافة إلى فئات أخرى خاصة بخدمة Lens، وهي: فئة النباتات المنزلية، والحيوانات الأليفة، والفطر والنباتات الأخرى.

وهناك أيضًا فئات خاصة بخدمة الخرائط، وهي: المعالم الثقافية، والمواقع ذات المناظر الخلابة، والمعارض. بالإضافة إلى فئة خاصة بالبحث عن الأغاني عن طريق الدندنة.

وعلى الصعيد العربي، كان الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، الذي توفي مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي بعد أن سقط في بئر بالمغرب وبقي لأيام، الأكثر بحثًا في العديد من الدول، مثل: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر. وبطبيعة الحال، كانت فعاليات كأس العالم الجارية حاليًا في قطر من بين الأشياء الأخرى التي بحث عنها العرب.