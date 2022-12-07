تيليجرام تتيح إنشاء حساب بأرقام مجهولة وتعلن عن ميزات عديدة

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام يوم الثلاثاء عن إطلاق تحديث جديد يتضمن إمكانية الحصول على حساب تيليجرام دون الحاجة إلى شريحة اتصال، وذلك بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

وأوضحت تيليجرام في منشور على مدونتها أنه، بالإضافة إلى ميزة إخفاء أرقام الهواتف عن الغرباء التي تتيحها للمستخدمين، أصبح بإمكانهم الآن الحصول على حساب تيليجرام بدون شريحة SIM، وتسجيل الدخول بواسطة أرقام مجهولة بتقنية سلسلة الكتل Blockchain، متاحة على منصة Fragment.

وكانت تيليجرام قد قدمت ميزة التدمير الذاتي للرسائل منذ عام 2013، وهي تسمح للمستخدمين بحذف أي رسالة أرسلوها أو استلموها من كلا الطرفين دون ترك أثر. ويمكنهم أيضًا إعداد مؤقت للحذف التلقائي لتخلية المحادثات الخاصة بين طرفين بعد مدة من الزمن.

واليوم، أصبح بإمكان المستخدمين تعيين مؤقت للحذف التلقائي العام لإزالة الرسائل آليًا في كل المحادثات الجديدة. ولن يؤثر المؤقت على المحادثات الموجودة سابقًا، ولكن يمكن أن تُشمل المحادثات الموجودة بذلك من خلال توسيع إعدادات الحذف التلقائي من القائمة الجديدة في الإعدادات، ثم الخصوصية والأمان، ثم الحذف التلقائي للرسائل.

وسيُطبّق المؤقت تلقائيًا على كل المحادثات الجديدة مع المستخدمين، بغض النظر عمن بدأها أولًا، وكذا على جميع المجموعات الجديدة التي ينشئوها المستخدم. كما سهلت الخدمة أيضًا إعداد الحذف التلقائي في المجموعة الخاصة الصغيرة، حيث يمكن الآن للأعضاء المسموح لهم بتغيير اسم المجموعة وصورتها، تفعيل المؤقت.

وكانت تيليجرام قد أتاحت في التحديث السابق، الذي أُطلق في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لمشرفي المجموعة خيارًا لتنظيم النقاشات في موضوعات، وهي الميزة التي تدمج منتديات الإنترنت التقليدية مع أحدث تقنيات المراسلة. واليوم أصبحت الموضوعات، وفقًا لتيليجرام، أفضل، وهي متاحة الآن للمجموعات التي تضم 100 عضو أو أكثر.

وبموجب التحديث الجديد، تُعرض المجموعات، التي تحوي مواضيع، بشكل من عمودين بهدف تسهيل الوصول إلى المحادثات الأخرى، ويمكن الانتقال فورًا إلى أحدث المواضيع في قائمة المحادثات من خلال النقر على الزر الجديد في المعاينة.

وتمتلك المجموعات الآن موضوعًا أساسيًا باسم “عام”، وهو يحوي رسائل الخدمة للمجموعة، وسجل الرسائل لما قبل الموضوعات. ويكون هذا الموضوع متاحًا لجميع أعضاء المجموعة، ليتمكنوا من العثور على الرسائل الأقدم. ويمكن للمشرفين إعادة تسمية الموضوع، أو إخفائه من القائمة الرئيسية.

ولعرض كل الرسائل الحديثة في الوقت نفسه، يمكن التبديل إلى وضع “عرض كرسائل”. وللمساعدة في تصفح قائمة الموضوعات، سيستخدم عداد الرسائل للموضوعات التي سبق زيارتها لونًا تمييزيًا داكنًا، في حين أن الرسائل التي لم تُفتح بعد ستستخدم لونًا فاتحًا.

ولمحبي الهيكلة والنظام، يمكن للمجموعات الآن الحصول على ما يصل إلى 5 مواضيع مثبتة، ويدعم كل موضوع عددًا غير محدود من الرسائل المثبتة. ويمكن لمالك المجموعة تفعيل الموضوعات في إعدادات المجموعة، ويمكن التحكم فيمن يُسمح لهم بإنشاء الموضوعات وإدارتها في قسم الصلاحيات.

وفي سبيل مكافحة الرسائل المزعجة، قالت تيليجرام إنه أصبح الآن بإمكان مشرفي المجموعات التي تضم أكثر من 200 عضو استخدام القوة الاستباقية لخوارزميات تيليجرام وتشغيل “الوضع العنيف” الجديد لتصفية الرسائل المزعجة آليًا. ويمكن لمشرفي المجموعة الإبلاغ فورًا عن أي تصفية خطأ من علامة التبويب “الأحداث الأخيرة”.

وفي ميزة أخرى، قالت تيليجرام إنه يمكن لمستخدميها الذين لديهم اسم مستخدم عام إنشاء رمز الاستجابة السريعة لتسهيل التواصل مع الأشخاص من حولهم.

وبعد إتاحة الميزة لمستخدمي أندرويد، أصبح الآن بإمكان مستخدمي تيليجرام على نظام iOS من آبل البحث عن الرموز التعبيرية باستخدام الكلمات الرئيسية بلغات متعددة.

ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام من متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لمستخدمي نظام iOS، وكذلك يمكن تنزيله للأجهزة الأخرى من موقع الخدمة.