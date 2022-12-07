تقرير جديد يكشف عن موعد إطلاق سيارة آبل وسعرها

كشف تقرير جديد نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الثلاثاء عن الموعد الذي تعتزم فيه شركة آبل إطلاق سيارتها المرتقبة، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بمواصفاتها.

وبعد أن أُشيع، على مدار العامين الماضيين، أن عملاقة التقنية الأمريكية تعتزم إطلاق سيارة، آبل كار Apple Car، خلال المدة بين عامي 2024، و2028، ذكر تقرير بلومبرج اليوم أن الموعد سيكون خلال عام 2026 مع شريحة مخصصة من نوع آبل سيليكون، ولكنها لن تكون ذاتية القيادة بالكامل، وستُباع بسعر لا يزيد عن 100,000 دولار أمريكي.

وكانت هناك العديد من التقلبات والانعطافات على مدى السنوات السبع الماضية فيما يتعلق بأخبار وشائعات سيارة آبل كار. فبالعودة إلى عام 2017، وبعد سنوات من العمل، بدا أن شركة آبل قد تخلت عن إنتاج سيارة مادية، وكانت مستعدة للتركيز على برامج المركبات الذاتية القيادة. ولكن في نهاية عام 2020، عادت الشركة للعمل على إنتاج سيارة مادية يُشغلها برنامجها الخاص.

وذكرت بعض التقارير أن السيارة ستُطلق خلال عام 2024، في حين رجحت تقارير أخرى أن تُطلق آبل كار عام 2028 أو بعده. وانتشرت شائعات بأن شركتي هيونداي وكيا كانتا تعملان للتوصل إلى صفقة لإنتاج السيارة، ولكن ذلك أُلغي لاحقًا.

وقالت بلومبرج مطلع عام 2021 إنه من المرجح أن تُطلق آبل كار بين عامي 2026 و2028، وأكدت بعض التقارير أن آبل كانت تهدف إلى تصميم للسيارة يركز على القيادة الذاتية.

ووفقًا لما أوردته بلومبرج اليوم، فإن أحدث تطور في مشروع آبل للقيادة الذاتية، بروجكت تيتان Project Titan، هو تقليص الجهود على نحو تتخلى فيه الشركة عن السيارة الذاتية القيادة بالكامل، التي كانت ستأتي بدون عجلة قيادة أو دواسات، لإعطاء الأولوية لتسويق السيارة بميزات أخرى.

ونقلت بلومبرج عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية المعلومات، قولهم: “في تحول كبير للمشروع، تخطط الشركة الآن لتصميم أقل طموحًا يتضمن عجلة قيادة ودواسات، ويدعم فقط القيادة الذاتية الكاملة على الطرق السريعة”.

وبدلًا من القيادة الذاتية بالكامل على كل الطرق، ستركز آبل على ميزات الترفيه، مثل: تمكين السيارة من القيادة الذاتية على الطرق السريعة على نحو يسمح للسائق بمشاهدة فيلم أو اللعب، ولكنها تنبهه بوقت كافٍ ليتحول إلى التحكم اليدوي إذا وصل إلى شوارع المدينة او واجه طقسًا قاسيًا. وناقشت الشركة إطلاق الميزة في أمريكا الشمالية مبدئيًا ثم تحسينها وتوسيعها بمرور الوقت.

وتقول المصادر إن الإطلاق قد أُجِّل من عام 2025 إلى عام 2026 بهدف تسعير السيارة بأقل من 100,000 دولار، وذلك بعد أن كان يُدرس في السابق طرحها بسعر أعلى من 120 ألف دولار.

وأضافت مصادر بلومبرج أن شركة آبل لم تطلب بعد تصميم سيارتها الأولى، ولا يزال الفريق يعمل في مرحلة “النموذج الأولي”. وقالت المصادر: “تهدف الشركة إلى تجهيز التصميم بحلول العام المقبل والحصول على الميزات المحددة بحلول نهاية عام 2024. ثم تخطط بعد ذلك لوضع السيارة في اختبارات مكثفة في عام 2025”.