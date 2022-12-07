آبل تطلق ميزات أمنية متقدمة تحمي بيانات المستخدمين حتى في السحابة

أعلنت شركة آبل اليوم الأربعاء عن ثلاث ميزات أمنية متقدمة، قالت إنها تركز على الحماية من التهديدات لبيانات المستخدمين في السحابة، وذلك في مسعى جديد منها لتزويد المستخدمين بطرائق أقوى لحماية بياناتهم.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن الميزات الثلاث تشمل: التحقق من مفتاح جهة الاتصال في آيمسج iMessage Contact Key Verification، ومفاتيح الأمان الخاصة بمعرف آبل Security Keys for Apple ID، وحماية البيانات المتقدمة لآيكلاود Advanced Data Protection for iCloud.

وأوضحت آبل أنه باستخدام ميزة التحقق من مفتاح جهة الاتصال في آيمسج يمكن للمستخدمين التحقق من أنهم يتواصلون فقط مع من يريدون، وباستخدام ميزة مفاتيح الأمان الخاصة بمعرف آبل يمكنهم اختيار طلب مفتاح أمان مادي لتسجيل الدخول إلى حساب آبل الخاص بهم.

وباستخدام ميزة حماية البيانات المتقدمة لآيكلاود، التي تستخدم التشفير من طرف إلى طرف لتوفير أعلى مستوى من أمان البيانات السحابية من آبل، يكون لدى المستخدمين خيار حماية بيانات آيكلاود المهمة بدرجة أكبر، ومن ذلك: النسخة الاحتياطية لآيكلاود iCloud Backup، والصور، والملاحظات وغير ذلك.

ونظرًا لأن التهديدات لبيانات المستخدمين أصبحت متطورة ومعقدة على نحو متزايد، قالت آبل إن هذه الميزات الجديدة تنضم إلى مجموعة من وسائل الحماية الأخرى التي تجعل منتجاتها أكثر أمانًا في السوق، وذلك بدءًا من الأمان المدمج مباشرةً في شرائحها المخصصة مع أفضل تشفير للعتاد والبيانات. بالإضافة إلى ميزة وضع الإغلاق Lockdown Mode، التي توفر مستوى أقصى واختياريًا من الأمان للمستخدمين، مثل: الصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والدبلوماسيين.

وقال كريج فيديريجي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل: “في آبل، لا يتزعزع التزامنا بتزويد مستخدمينا بأفضل أمان للبيانات في العالم. إننا نحدد باستمرار التهديدات الناشئة لبياناتهم الشخصية في الأجهزة، وفي السحابة، ونخفف من حدتها”.

وأضاف فيديريجي: “تعمل فرق الأمان لدينا بلا كلل للحفاظ على بيانات المستخدمين آمنة، ومن خلال التحقق من مفتاح جهة اتصال في آيمسج، ومفاتيح الأمان، وحماية البيانات المتقدمة لآيكلاود، سيكون لدى المستخدمين ثلاث أدوات جديدة قوية لزيادة حماية بياناتهم واتصالاتهم الأكثر حساسية”.

وقالت آبل إن ميزة التحقق من مفتاح جهة الاتصال ستكون متاحةً عالميًا خلال عام 2023، في حين ستكون ميزة مفاتيح الأمان متاحةً عالميًا مطلع عام 2023. أما ميزة حماية البيانات المتقدمة لآيكلاود فهي متاحة اعتبارًا من اليوم في الولايات المتحدة لأعضاء برنامج آبل التجريبي Apple Beta Software Program، وستكون متاحة لمستخدمي الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي. وستُتاح لبقية دول العالم مطلع عام 2023.