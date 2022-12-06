سامسونج: إليكم 3 نصائح للاستمتاع بمنافسات كأس العالم

قدمت شركة سامسونج 3 نصائح لعشاق كرة القدم من مستخدمي هواتفها للاستمتاع بالفعاليات والمباريات التي تشهدها بطولة كأس العالم في قطر.

وقالت سامسونج إن أجهزة Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 Galaxy وسماعات Buds2 Pro Galaxy تتيح للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بالمباريات الرياضية عند مشاهدتها من المنزل أو أثناء التنقل أو حتى في الملعب.

إليكم ثلاث نصائح من سامسونج للاستمتاع بمنافسات كأس العالم مع أجهزة سامسونج:

1- وثّقوا تجاربكم الممتعة عند متابعة المباريات من زوايا مختلفة

يوفر لكم هاتف Galaxy Z Flip4 من سامسونج القدرة على تصوير ومشاركة أبرز اللحظات والأحداث خلال متابعة المباريات على امتداد اليوم بتفاصيل نابضة بالحياة. كما تمنحكم ميزة الكاميرا المرنة FlexCam، القدرة على التقاط الصور دون استخدام اليدين عبر طي الجهاز على نحو يحاكي الحامل الثلاثي القوائم.

وستتمكنون من التقاط صورة سيلفي عالية الدقة دون فتح الجهاز لتوثيق المشاهد الاستثنائية أثناء اللعبة، باستخدام ميزة Quick Shot للاستمتاع بجميع تفاصيل المبارة مع جودة فائقة.

2- انغمسوا في متابعة المباريات عبر شاشة متطورة

يتيح لكم هاتف Galaxy Z Fold4 القدرة على استكشاف عالم جديد كلياً من تجارب المشاهدة، لتمكينكم من إنجاز المزيد من المهام باستخدام الجهاز الذي تتابعون عبره المباريات.

ويمنحكم هاتف Galaxy Z Fold4 تفاصيل استثنائية عبر شاشة AMOLED 2x الرئيسية الديناميكية مقاس 7.6 بوصة لضمان متابعة المباريات دون تفويت أي لحظة أو هدف، بينما توفر الشاشة المتّسعة تجارب مشاهدة غامرة على نحو استثنائي ومستمر.

من ناحية أخرى، يمكن استخدام الشاشة القابلة للطي للتواصل مع المشجعين الآخرين دون الانقطاع عن مشاهدة المباراة باستخدام الجهاز ذاته. يوفر الهاتف القدرة على متابعة اللعبة على نصف الشاشة، واستخدام النصف الآخر للدردشة مع الأصدقاء أو زيارة صفحات التواصل الاجتماعي أو الاتصال بشخص ما لمناقشة الأحداث التي تجري خلال هذه المباراة.

3- استمتعوا بأفضل تقنيات الصوت

من المؤكد أن تجربة متابعة المباريات لا تكتمل بدون التقنيات الصوتية المتطورة التي ترتقي بمستويات الحماس، بدءاً من الاستمتاع بهدير الحشود في الملاعب وصولاً إلى تعليقات المذيعين حول مجريات الأحداث.

تمنحكم سماعات Galaxy Buds2 Pro المزودة بتقنية Hi-Fi 24bit الصوتية فرصة اختبار الأجواء الحقيقية عند مشاهدة المباريات عبر الهواتف الذكية، على نحو يحاكي البيئة الحماسية في الملاعب.

وتوفر Galaxy Buds2 Pro تجارب غامرة تتوافق مع حركة الرأس، بفضل تقنية الصوت الذكي 360 والقنوات المتعددة المباشرة، بالإضافة إلى الحد من التشويش مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة المحسنة (ANC) لتمكينكم من التركيز على أداء الفريق الذي تحبونه.