آبل تعلن عن أكبر تحديث لنظام تسعير آب ستور منذ إنشائه

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء عما وصفته بأنه التحديث الأكثر شمولًا لقدرات التسعير منذ إطلاق متجر آب ستور قبل نحو 14 سنة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن التغييرات الجديدة توفر للمطورين 700 نقطة سعر إضافية، وأدوات تسعير جديدة تسهل عليهم تحديد الأسعار لكل بلد أو منطقة، بالإضافة إلى تسهيل إدارة تغييرات أسعار الصرف الأجنبي، وميزات أخرى.

وأشارت آبل إلى أن نظام التجارة والمدفوعات من الطراز العالمي مكّن المطورين، منذ إنشاء آب ستور، من إعداد منتجاتهم وخدماتهم وبيعها بسهولة على نطاق عالمي.

ويوفر نظام التجارة والمدفوعات في آب ستور للمطورين مجموعة دائمة التوسع من القدرات والأدوات لتنمية أعمالهم، بدءًا من السداد السهل وإصدار الفواتير الواضح للمستخدمين، إلى أدوات التسويق القوية، وخدمات الضرائب والاحتيال، وإدارة استرداد الأموال.

وكان التسعير أساسًا لهذه الإمكانات، مما يتيح للمطورين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من نماذج الأعمال، مثل: عمليات الشراء لمرة واحدة، وأنواع الاشتراك المتعدد.

وقالت آبل إن تحسينات الأسعار الجديدة هذه ستكون متاحة، بدءًا من اليوم، للتطبيقات التي تقدم اشتراكات قابلة للتجديد التلقائي، ولجميع التطبيقات الأخرى وعمليات الشراء داخل التطبيق في ربيع عام 2023، مما يمنح جميع المطورين مرونة وتحكمًا غير مسبوقين في تسعير منتجاتهم بـ 45 عملة عبر 175 متجرًا.

وأوضحت آبل أنه بموجب نظام التسعير المحدث لمتجر آب ستور، سيكون لدى جميع المطورين القدرة على الاختيار من بين 900 نقطة سعر، وهو ما يقرب من 10 أضعاف عدد نقاط السعر المتوفرة سابقًا لمعظم التطبيقات. ويتضمن ذلك 600 نقطة سعر جديدة للاختيار من بينها، مع 100 نقطة سعر أعلى متاحة عند الطلب.

وفي كل واجهة من واجهات متاجر آب ستور البالغ عددها 175، سيتمكن المطورون من الاستفادة من اتفاقيات التسعير الإضافية، ومن ذلك: تلك التي تبدأ برقمين مكررين، على سبيل المثال: 110,000 ين، وسيكون بإمكانهم تسعير المنتجات التي تنتهي بالرقم 99. بأقرب رقم، مثل: 90. أو 00.، الأمر الذي سيكون مفيدًا بصورة خاصة لإدارة الحزم والخطط السنوية.

وبدءًا من اليوم، سيتمكن مطورو تطبيقات الاشتراك أيضًا من إدارة العملة والضرائب عبر واجهات المتاجر بسهولة أكبر عن طريق اختيار واجهة متجر محلية يعرفونها على نحو أفضل كأساس لتوليد الأسعار تلقائيًا عبر واجهات المتاجر الـ 174 الأخرى، و 44 عملة.

وسيظل المطورون قادرين على تحديد الأسعار لكل واجهة متجر إذا رغبوا في ذلك. وستتوسع إمكانية التسعير حسب واجهة المتجر لتشمل جميع التطبيقات الأخرى في ربيع عام 2023.

وبالنسبة للمطورين الذين يوزعون تطبيقاتهم لجميع أنحاء العالم، فإن أدوات التكافؤ العالمية لمتجر آب ستور تمنحهم طريقة سهلة ومريحة لإدارة الأسعار عبر الأسواق الدولية. وتتوسع التحسينات الحالية على هذه الإمكانات، مما يسمح للمطورين بالحفاظ على عملتهم المحلية ثابتة في أي واجهة متجر من اختيارهم، حتى مع تقلبات أسعار الصرف والضرائب.

وسيتمكن جميع المطورين أيضًا من تحديد مدى توفر عمليات الشراء داخل التطبيق من خلال واجهة المتجر.

وقالت آبل إنها ستقوم بصورة دورية بتحديث الأسعار في مناطق معينة بناءً على التغييرات في الضرائب، وأسعار صرف العملات الأجنبية.

وأوضحت أن ذلك يجري باستخدام معلومات سعر الصرف المتاحة للجمهور من موفري البيانات المالية للمساعدة في ضمان بقاء أسعار عمليات الشراء داخل التطبيق متساوية عبر جميع واجهات المتاجر.

واعتبارًا من عام 2023، سيتمكن المطورون الذين لديهم تطبيقات مدفوعة وعمليات شراء داخل التطبيق من تحديد أسعار المنطقة المحلية، التي لن تتأثر بتعديلات الأسعار التلقائية.