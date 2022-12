آبل قد تؤجل شحن نظارة الواقع المختلط إلى النصف الثاني من 2023

توقعت تقارير سابقة أن تطلق عملاقة التقنية الأمريكية آبل منتجها الأول في مجال تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز خلال الربع الأول من عام 2023.

وأمس خرج المحلل مينج-تشي كو، المشهور بتسريباته الدقيقة المتعلقة بشركة آبل، ليقول إن إطلاق النظارة، التي يُتوقع أن تحمل اسم Apple Reality Pro، أُجِّل بسبب بعض المشكلات المتعلقة بتحسين نظام التشغيل.

وتأتي تصريحات كو بعد تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية قبل أيام تحدثت فيه عن أن شركة آبل غيّرت اسم النظام المشغل للنظارة ليصبح xrOS، مما يشير إلى أن النظارة ستدعم تقنية الواقع الممتد eXtended Reality، التي تشمل كلًا من الواقع الافتراضي والواقع المعزز معًا.

وقال كو إن آبل لا تزال تعالج الأخطاء التي تواجهها في نظام xrOS، مما سيؤدي إلى تأخير الشحن الجماعي للمنتج، الذي يُقال إنه سيبدأ خلال النصف الثاني من عام 2023. وفي حين أنه من غير المتوقع أن يؤثر ذلك في الإعلان الفعلي عن المنتج، ولكن يُحتمل أن يؤثر في توفر المنتج في السوق.

وفي سلسلة من التغريدات، كتب كو: “من المرجح أن تكون توقعات شحن نظارة الواقع المختلط من آبل في عام 2023 أقل من 500 ألف وحدة، وهو أقل من إجماع السوق الذي يتراوح بين 800 ألف إلى 1.2 مليون وحدة”. وأضاف أنه لا يزال من غير المعروف هل سيتأخر الحدث الإعلامي المتوقع عقده في شهر كانون الثاني/ يناير 2023 أو لا.

My latest survey indicates that the mass shipment schedule of Apple's MR headset may delay to 2H23 because of software-related issues (vs. the previous estimate of 2Q23).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 4, 2022