سامسونج تطلق تلفزيونها الجديد OLED في السعودية

أعلنت سامسونج إطلاق تلفزيونها الجديد OLED في أسواق المملكة العربية السعودية؛ لتوفر مجموعة واسعة من الخيارات بهدف إثراء تجارب المشاهدة. وسيمنح هذا التلفزيون العالي الأداء تجربة فريدة وغامرة للترفيه المنزلي.

ويعزز الجهاز الجديد مكانة سامسونج في سوق التلفزيونات المتميزة، بعد أن تمكنت من تقديم تعريف جديد لمفهوم تكنولوجيا OLED، إلى جانب توظيف تقنية عرض غير مسبوقة. ومن أهم ما يمتاز به التصميم الراقي للتلفزيون الجديد أيضاً إدخال تقنيات صوت خاصة، وشاشة تعرض الألوان النابضة بالحياة بلا انقطاع، مع إضافة وحدات البكسل الفرعية الحقيقية من نوع RGB، وتعزيزها بتقنية +HDR10.

وتستحوذ هذه الشاشة الاستثنائية على الكثير من الاهتمام، لا سيّما وأن وحدة تعزيز السطوع من نوع “إل إي دي” تضمن درجة لا مثيل لها، لتسجل بذلك تطوراً كبيراً في تكنولوجيا التلفزيون. وعن طريق دمج المعالج 4K، يحصل العملاء على زوايا مشاهدة ديناميكية بمستوى مذهل وفريد، فضلاً عن دوره في دعم الألعاب.

وتأتي تلفزيونات سامسونج OLED بحجمين، وهما 65 و 55 بوصة لرفع مستوى تجربة المشاهدة للمستخدمين لوجود أحدث التقنيات. وسيشتمل الجهاز أيضاً على ميزات مخصصة تدعمها منصة نظام التشغيل “Tizen” المرتبطة بمعالج يقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعمه بتقنية الصوت الرائعة “Dolby Atmos”.

وقال محمد دبوق، رئيس قسم أجهزة التلفاز في سامسونج السعودية للإلكترونيات: “تتقدم مجموعة أجهزتنا التلفزيونية باستمرار، لنمنح عملاءنا فرص الوصول إلى تجارب جديدة ورائعة. لقد تم تطوير هذا الحل الذكي والعصري للعملاء ممن لديهم خيارات انتقائية من خلال توفير الجهاز الجديد المتطور من شاشات OLED التي تشتمل على العديد من الميزات المبتكرة والتصميم الرائع. وبعد نجاح خطنا المتميز من هذه الأجهزة، يسعدنا تقديم هذا الطراز في أسواق المملكة، لاسيما وأنه يضمن جودة صورة ممتازة، وألواناً مذهلة، وميزة سطوع رائعة تشتهر بها أجهزة تلفزيون سامسونج”.

يُشار إلى أن تلفزيونات OLED من سامسونج تؤكد على ريادة الشركة في السوق، بما في ذلك سلسلتها الرائدة 2022 Neo QLED 8K و 4K، إضافة إلى “Lifestyle” التي تضم “The Frame” و “The Sero” و ” The Serif”، وجهاز العرض “Freestyle”.

وتمكنت سامسونج باستمرار من إثبات خبرتها في تطوير تقنيات أجهزة التلفزيون والشاشات، وسجلت ارتفاعاً في حجم المبيعات هذا العام بفضل عروضها الإقليمية للمنتجات الترفيهية الرائدة.