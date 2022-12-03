آبل تغير اسم نظام تشغيل نظارات الواقع المختلط مع اقتراب الإعلان عنها

أفاد تقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية بأن شركة آبل غيّرت اسم نظام التشغيل الخاص بنظارات الواقع المختلط التي تعمل عليها ليصبح xrOS، مما يشير إلى الإعلان عن النظارات أصبح وشيكًا.

وكان يُشاع في السابق أن عملاقة التقنية الأمريكية تعمل على نظام تشغيل لنظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز باسم realityOS.

ووفقًا لمارك جورمان من وكالة بلومبرج الإخبارية، فمن المحتمل أن تطلق شركة آبل نظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز خلال العام المقبل.

ومنذ سنوات، تتردد شائعات عن أن شركة آبل، التي تشتهر بصناعة هواتف آيفون بالإضافة إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى، تسعى إلى الدخول في سوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وهي تحتاج لتحقيق ذلك إلى تطوير نظام تشغيل خاص.

وبالنظر إلى الاسم الجديد لنظام التشغيل، يُذكر أن الحرفين XR هما اختصار لكلمتي Extended Reality، وتعني الواقع الممتد، وهو يشمل الواقع الافتراضي والواقع المعزز معًا.

ويُشار إلى أن الحديث عن نظام التشغيل المخصص لنظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز كان قد بدأ عام 2017، وقيل أيضًا إنه سيكون للنظارات شاشة ومعالج خاصان بها، بالإضافة إلى نظام تشغيل جديد. وحينئذ كان يطلق على نظام التشغيل اسم rOS.

وتتحدث التقارير عن أن شركة آبل تعمل على ما لا يقل عن ثلاث نظارات تدعم تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ويجري العمل عليها تحت الرموز: N301، و N421، و N602.

ووفقًا لإيداعات العلامات التجارية التي رُصدت أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، ستحمل نظارة N301 الاسم Apple Reality Pro. ومن المتوقع أن تدعم نظارة آبل تقنية الواقع المختلط على غرار نظام كوست برو Quest Pro من ميتا، ويُحتمل أن تُطلق خلال عام 2023.

أما نظارة N421 فيُعتقد أنها ستكون إصدار الجيل الثاني، الذي سيقدم نوعين مختلفين من النظارات للمستهلكين، حيث سيوفر أحدهما ترقيات على الجيل الأول N301، في حين سيكون الآخر بديلًا أقل تكلفة.

ويُشاع أن نظارة N602 لن ترقى إلى أن تكون نظارةً تُوضع على الرأس، بل أشبه بالنظارات الطبية والشمسية التقليدية، وهي تدعم الواقع المعزز فقط.

ومن المتوقع حاليًا أن تكون الشركة في مرحلة “متقدمة” من التطوير، وقد تحوي نظارات آبل المرتقبة شاشات من نوع OLED بدقة 4K، و15 كاميرا منتشرة في الخارج، ودعم محتمل لتتبع العين وإيماءات اليد. وقد يكون الجيل الأول من نظارات آبل باهظ الثمن مع أسعار قد تصل إلى 3,000 دولار أمريكي.