جوجل تختبر التشفير التام لمحادثات RCS الجماعية

قالت شركة جوجل اليوم الجمعة إنها بدأت باختبار ميزة التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية القائمة على تقنية خدمات الاتصالات الغنية RCS في تطبيق التراسل التابع لها Messages.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها، احتفلت فيه بميلاد الرسائل النصية القصيرة SMS ونعتها في الوقت ذاته، أن اختبار ميزة التشفير الجديدة سيُتاح لمجموعة مختارة من المستخدمين المشاركين في برنامجها التجريبي المفتوح خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي إعلان اليوم بعد أن لاحظ عدد من مستخدمي موقع ريديت Reddit في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن جوجل تختبر ميزة التشفير من طرف إلى طرف في محادثات Messages الجماعية. والآن يبدو أن الاختبار أصبح رسميًا.

وكانت جوجل المالكة أيضًا لنظام التشغيل أندرويد الذي يُهيمن على سوق الهواتف الذكية في العالم، قد بدأت باختبار ميزة التشفير من طرف إلى طرف لمحادثات خدمات الاتصالات الغنية RCS الفردية عام 2020. وفي شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، أطلقت الميزة رسميًا لمستخدمي تطبيق Messages جميعهم.

وتسعى جوجل منذ سنوات إلى دفع شركات صناعة الهواتف الذكية وشركات الاتصالات لتبني تقنية خدمات الاتصالات الغنية RCS التي تتفوق على الرسائل النصية القصيرة SMS بأنها تسمح بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وعرض مؤشر الكتابة، ومؤشر القراءة، إضافة إلى ميزات أخرى تجعله شبيهًا بتطبيقات التراسل الفوري الرائجة، مثل: تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا.

وخلال المدة الماضية، اجتهدت جوجل في إقناع شركة آبل بتبني التقنية في تطبيق الرسائل الخاص بها، وذلك بهدف تمكين مستخدمي نظام أندرويد من التراسل مع مستخدمي هواتف آيفون.

وحتى الآن، يبدو أن آبل لم تستجب لمحاولات جوجل، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى أن تخاطب آبل بصورة مباشرة في منشورها اليوم، حيث قالت: “في الوقت الراهن، تتبنى شركات الاتصالات وشركات صناعة الهواتف الكبرى جميعها خدمات الاتصالات الغنية RCS بوصفها المعيار باستثناء آبل. إن آبل ترفض تبني خدمات الاتصالات الغنية وتستمر في الاعتماد على الرسائل النصية القصيرة SMS حين يتواصل مستخدمو آيفون مع هواتف أندرويد، وهذا يعني أن التراسل لا يزال عالقًا في تسعينيات القرن الماضي”. ثم أضافت أنها تأمل أن تفهم آبل الرسالة لكي لا تضطر إلى الانتظار أكثر.

يُشار إلى أن شركة جوجل حاولت ردم الهوة في تجربة الاستخدام بين نظامي أندرويد وiOS من خلال إضافة ميزات، مثل: دعم ردود الفعل للرسائل الخاصة بهواتف آيفون.