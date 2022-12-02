بعد تأخير 5 سنوات ... تسلا تبدأ بتسليم شاحنتها الكهربائية شبه المقطورة

عقدت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا يوم الخميس حدثًا للإعلان عن البدء بتسليم شاحنتها الكهربائية شبه المقطورة Semi، وذلك بعد تأخير دام نحو خمس سنوات.

وكان مؤسس تسلا ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، قد كشف عن نموذج أولي للشاحنة الكهربائية شبه المقطورة من الفئة الثامنة Class 8 عام 2017. وكان من المخطط البدء بإنتاجها في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، ولكن لأسباب عديدة لم يحدث ذلك.

وخلال تقرير الأرباح المالية للربع الثاني من عام 2021، قالت تسلا إنها مضطرة إلى تأجيل الإنتاج إلى عام 2022 بسبب تحديات في سلسلة التوريد ومحدودية توفر خلايا البطارية.

ومطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، غرّد ماسك قائلًا إن إنتاج الشاحنة قد بدأ، وستشرع الشركة بتسليمها للعملاء اعتبارًا من كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهو ما حدث بالفعل، ولكن الشركة لم تكشف خلال حدث الخميس عن سعر الشاحنة الكهربائية شبه المقطورة، التي ستكون شركة ببسي أول العملاء، إضافة إلى شركات أخرى، مثل: شركة الشحن UPS.

مواصفات Semi من تسلا

كانت تسلا قد قالت عام 2017 إن شاحنتها شبه المقطورة ستدعم نظام مساعدة السائق Autopilot التابع لها، ولكنها أمس لم تأتِ على ذكره، ولم تتطرق إلى الحديث عن أي قدرات للقيادة الآلية في الشاحنة.

وتمتاز شاحنة Semi بقدرتها على السير مسافة 800 كيلومتر بالشحنة الواحدة حتى حين تكون مُحمَّلةً بالكامل، وبسرعة 105 كيلومترات في الساعة.

وكانت تسلا قد قالت سابقًا إنه يمكن للشاحنة أن تتسارع من 0 إلى 95 كيلومترًا في الساعة في غضون 20 ثانية فقط حين تكون محملة بالكامل، وهو ما أكدته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وتستخدم الشاحنة مجموعة نقل الحركة ذاتها الموجودة في سيارتي Model S، و Model X، والتي تعتمد على نظام ثلاثي المحركات. وبحسب الشركة، فإن أحد المحركات يعمل باستمرار على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، في حين يخصص الآخران لعزم الدوران والتسارع، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا حين يصعد السائق يإلى رصيف التحميل، أو يريد تجاوز مركبة أخرى.

وقالت تسلا إن الشاحنة قادرة على سحب حمل وزنه 3.72 طن مع أن حجم مُحرِّكها، الموجود على محور واحد، لا يتجاوز حجم كرة القدم، ولكن بسبب كثافة الطاقة، فإنه أقوى من محركات الديزل بنحو ثلاثة أضعاف.

وداخل مقصورة القيادة، يوجد مقعد للسائق في الوسط، وهي واسعة على نحو يسمح للسائق بتغيير ملابسه وهو قائم داخلها، ويوجد أيضًا شاشتان، إضافة إلى العديد من المعدات الأخرى.

وكما وعدت تسلا قبل خمس سنوات، فإن شاحنتها الكهربائية شبه المقطورة Semi ستدعم الشحن بواسطة شاحن من صنف الميجاواط الذي يدعم الجيل القادم من نظام التبريد الغامر، وسيكون الشاحن شبيهًا بشبكة تسلا للشحن الفائق. وإلى جانب الشواحن، ستُثبِّت الشركة أنظمة تخزين الطاقة Megapacks المخصصة للحفاظ على الكهرباء حين الشحن من الشبكة العامة.

هذا، ويمكن أن تُشحن بطارية الشاحنة الكهربائية شبه المقطورة بنسبة تصل إلى 70 في المئة إذا شُحنت لمدة 30 دقيقة فقط.