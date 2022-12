ماسك يحدد موعد تجربة شرائح الدماغ على البشر

قال إيلون ماسك إنه “واثق” من أن شرائح الدماغ التي تطورها شركته نيورالينك Neuralink المتخصصة في مجال تقنية الأعصاب، ستكون جاهزة للتجارب البشرية في غضون ستة أشهر.

واستضافت الشركة يوم الأربعاء حدثًا بمقر شركة نيورالينك في كاليفورنيا، مع أنه كان من المقرر أن تَعقِد الشركة الحدث في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولكن ماسك أجلّه دون إبداء أي سبب.

وبُعيد الحدث، قال الملياردير، الذي يرأس أيضًا شركة تويتر وشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وشركة صناعات الفضاء سبيس إكس، في تغريدة له على موقع تويتر: “نحن الآن على ثقة من أن جهاز نيورالينك جاهز للاستخدام البشري، لذا فإن التوقيت الآن يتوقف على موافقة إدارة الغذاء والدواء FDA”.

We are now confident that the Neuralink device is ready for humans, so timing is a function of working through the FDA approval process

