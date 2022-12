ماسك يتجنب “الحرب” مع آبل بعد “محادثات بناءة” مع كوك

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، اليوم الخميس إنه ذهب إلى المقر الرئيسي لشركة آبل للقاء نظيره تيم كوك، حيث توصل الطرفان إلى تفاهم بعد ما بدى أن معركةً جديدةً تلوح في الأفق بين أثرى الأثرياء وأعلى الشركات قيمةً في العالم.

ويأتي الاجتماع بين ماسك وكوك بعد أيام من التصعيد الذي لوحظ في العديد من التغريدات التي نشرها ماسك عبر حسابه الرسمي على تويتر، متهمًا الشركة المصنعة لهواتف آيفون بأنها هددته بحذف تطبيق تويتر من متجر آب ستور.

ثم نشر ماسك صورة أكد فيها أنه سيختار “المضي إلى الحرب” بدلًا من دفع النسبة البالغة 30 في المئة التي تقتطعها آبل من جميع المدفوعات التي تجري عن طريق متجر التطبيقات. ولكن ماسك حذف الصورة في وقت لاحق.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022