الاتحاد الأوروبي يهدد ماسك بحجب تويتر

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي حذّر إيلون ماسك من احتمال حظر تويتر في دول الاتحاد إن لم تلتزم منصة التواصل الاجتماعي بقواعد اعتدال المحتوى.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة أن تحذير مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، جاء خلال مكالمة مرئية أجراها مع الرئيس التنفيذي لتويتر.

ونشر بريتون تغريدة بشأن مكالمته مع ماسك يوم الأربعاء، قائلًا إنه لا يزال هناك “أمامنا عمل كثير يتعين فيه على تويتر أن تنفذ سياسات استخدام شفافة، وتعزيز اعتدال المحتوى على نحو كبير، ومعالجة المعلومات المضللة”. وأضاف: “نتطلع إلى رؤية تقدم في جميع المجالات”.

I welcome @elonmusk's intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA🇪🇺

Huge work ahead still — as Twitter will have to implement transparent user policies, significantly reinforce content moderation and tackle disinformation.

Looking forward to seeing progress in all these areas. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL

— Thierry Breton (@ThierryBreton) November 30, 2022