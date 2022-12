إل جي و MSI تكشفان عن شاشات لمحبي الألعاب بميزات هي الأولى من نوعها

كشفت شركة إل جي عما قيل إنها أول شاشة OLED منحنية بقياس 45 بوصة ومعدل تردد 240 هرتز في العالم، وذلك في مسعى منها لجذب عشاق الألعاب.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنها ستفتح باب الطلب الأولي للشاشة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن تبدأ بيعها وشحنها للعملاء اعتبارًا من 28 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتأتي شاشة 45″ UltraGear الجديدة من إل جي بقياس 44.75 بوصة مع معدل انحناء قدره 800R، وزاوية عرض قدرها 178 درجة من اليمين والشمال، و178 درجة من الأعلى والأسفل.

وفيما يتعلق بالألوان والدقة، تمتاز الشاشة بأنها تغطي نسبة 98.5 في المئة من طيف الألوان DCI-P3 وهذا يعني أنها تدعم 1.07 مليار لون، وهي تأتي بدقة 3440×1440 بكسل مع نسبة طول إلى عرض 21:9. ولا يتعدى زمن الاستجابة 0.3 ميلي من الثانية. وتأتي مع نسبة تباين قدرها 1,500,000:1.

وتأتي الشاشة مع منفذي HDMI، ومنفذ لسماعات الأذن، ومنفذي USB 3.0، ومنفذ DisplayPort.

وتمتاز شاشة إل جي الجديدة بدعم العديد من تقنيات الصور، مثل: NVIDIA G-Sync، و AMD FreeSync Premium، و Black Stabilizer، و Dynamic Action Sync، و Crosshair، و Smart Energy Saving.

وتدعم الشاشة أيضًا وضع القراءة Reader Mode، وتقنية الصورة في صورة PIP، كما تدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR10، بالإضافة إلى تقنيات أخرى.

هذا، وتعتزم إل جي طرح شاشتها أول شاشة OLED منحنية بقياس 45 بوصة ومعدل تردد 240 هرتز في العالم بسعر 1699.99 دولارًا أمريكيًا.

أما شركة MSI، فقد كشفت عما قالت إنها أول شاشة ألعاب منحنية فائقة العرض للغاية في العالم مع معدل التردد ذاته: 240 هرتز، وهي تأتي من نوع QD-OLED، التي تعني Quantum Dot، التي توفر مستويات أعلى من الألوان والسطوع.

The world's FIRST super ultra-wide curved gaming monitor, with a 240Hz QD-OLED panel, is out there to ensure you enjoy a viewing experience far better than anything you’ve had before. Get ready for CES2023 for the debut of our Project 491C. #MSIxCES2023 #InnovationAward pic.twitter.com/tbTC8ognaD

— MSI Gaming (@msigaming) November 24, 2022