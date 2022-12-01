آبل تطلق الإصدار 16.1.2 من نظام iOS لهواتف آيفون

بدأت شركة آبل يوم الأربعاء بإطلاق التحديث الجديد ذي الرقم 16.1.2 من نظام التشغيل iOS لهواتف آيفون.

ويأتي الإصدار 16.1.2 من نظام iOS بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق آبل الإصدار 16.1.1 لهواتف آيفون ، وبعد أكثر من شهر من الإصدار 16.1.

ويتضمن الإصدار الجديد للنظام المُشغِّل لهواتف آيفون الذكية بعض التحديثات الأمنية، وتحسين التوافقية مع شركات الاتصال اللاسلكي، وتحسينات على ميزة كشف التصادم الخاصة بهاتفي آيفون 14 وآيفون 14 برو.

وكانت آبل قد أعلنت عن ميزة كشف التصادم خلال حدث شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وقالت إنها تسمح لهواتف آيفون 14 وساعة آبل ووتش سيرس 8 بالاتصال بخدمة الطوارئ تلقائيًا إن أحست بأن المستخدم تعرض لحادث اصطدام في سيارة.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قِيل أن ميزة كشف التصادم اتصلت بخدمة الطوارئ في الولايات المتحدة لمجرد أن مستخدمًا كان يتحرك بسرعة هائلة حين ركوبه قطار الملاهي. ولا يُعلم ما إذا كان التحديث الجديد سيحل هذه المشكلة.

ويمكن تنزيل التحديث بالذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم النقر على خيار عام General، ثم النقر على تحديث البرنامج Software Update، ثم النقر على التنزيل والتثبيت Download and Install، ثم اتباع الإرشادات التي تُعرض على الشاشة.