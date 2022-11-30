جوجل تعلن عن أفضل التطبيقات والألعاب في متجرها لعام 2022

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن أفضل التطبيقات والألعاب في متجر جوجل بلاي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان نظيرتها آبل عن التطبيقات والألعاب التي فازت بجوائز متجر التطبيقات آب ستور لعام 2022.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “في كل عام، نتعرف على أفضل التطبيقات والألعاب في جوجل بلاي والمطورين الذين يُنشئونها. تساعدنا أفكارهم الجريئة وإبداعهم في الوصول إلى المستخدمين عبر جميع أنواع الأجهزة، من الهواتف والساعات إلى أجهزة كروم بوك والأجهزة اللوحية”.

وأضافت جوجل أن التطبيقات والألعاب وطريقة استخدامها تتغير دائمًا، فلذلك أضافت في العام الحالي جائزة جديدة لأفضل التطبيقات والألعاب لأجهزة كروم بوك للاحتفال بالعمل الرائع من المطورين على واحدة من أكبر الشاشات التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها في متجر جوجل بلاي.

وأضافت جوجل أيضًا فئات آخر جديدة إلى الألعاب، ومن ذلك أفضل لعبة قصصية، وأفضل لعبة مباشرة، وأفضل لعبة متاحة على خدمة بلاي باس Play Pass.

تلتقط فئاتنا الجديدة الأخرى العديد من أنواع الألعاب الحالية ، بما في ذلك أفضل لعبة قصة وأفضل لعبة مستمرة (مثل الخدمة المباشرة) وأفضل لعبة متاحة على Play Pass.

واستعرضت جوجل في منشورها قائمةً بالتطبيقات والألعاب الفائزة في الولايات المتحدة عبر 20 فئة اختارها فريق تحرير متجر جوجل بلاي، بالإضافة إلى أكثر الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مبيعًا عبر المتجر.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين معرفة التطبيقات والألعاب الفائزة في بلدانهم من خلال الذهاب إلى قسم الأفضل لعام 2022 في متجر التطبيقات.

أفضل التطبيقات والألعاب إجمالًا

أفضل تطبيق: Dream by WOMBO

مع انتشار الأعمال الفنية المبنية بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، استحق هذا التطبيق لقب أفضل تطبيق لأنه يسمح للمستخدمين بإنشاء قطع فنية من خلال وصف نصي سريع فقط.

أفضل لعبة: Apex Legends Mobile

تجلب هذه اللعبة حماس سلسلة ألعاب Apex Legends إلى الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.

وقالت جوجل إن اختيارات المستخدمين لأفضل تطبيق كان من نصيب BeReal، وأفضل لعبة من نصيب Apex Legends Mobile أيضًا.

أفضل تطبيقات 2022

أفضل تطبيق للتسلية: PetStar

أفضل تطبيق للنمو الشخصي: Breathwrk

أفضل تطبيق للأساسيات اليومية: Plant Parent

أفضل تطبيق للجواهر المخفية: Recover Athletics

أفضل تطبيق للخير: The STIGMA App

أفضل تطبيق للساعات الذكية: Todoist

أفضل تطبيق للحواسيب اللوحية: Pocket

أفضل تطبيق لحواسيب كروم بوك: BandLab

أفضل الألعاب لعام 2022

أفضل لعبة لتعدد اللاعبين: Dislyte

أفضل لعبة لسرعة اللعب: Angry Birds Journey

أفضل لعبة مستقلة: Dicey Dungeons

أفضل لعبة قصصية: Papers, Please

أفضل لعبة مباشرة: Genshin Impact

أفضل لعبة في Play Pass: Very Little Nightmares

أفضل لعبة للحواسيب اللوحية: Tower of Fantasy

أفضل لعبة لحواسيب كروم بوك: Roblox

أكثر الكتب الإلكترونية مبيعًا لعام 2022

أكثر الكتب الصوتية مبيعًا لعام 2022