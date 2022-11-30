جوجل تعلن عن أفضل التطبيقات والألعاب في متجرها لعام 2022

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن أفضل التطبيقات والألعاب في متجر جوجل بلاي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان نظيرتها آبل عن التطبيقات والألعاب التي فازت بجوائز متجر التطبيقات آب ستور لعام 2022.
وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “في كل عام، نتعرف على أفضل التطبيقات والألعاب في جوجل بلاي والمطورين الذين يُنشئونها. تساعدنا أفكارهم الجريئة وإبداعهم في الوصول إلى المستخدمين عبر جميع أنواع الأجهزة، من الهواتف والساعات إلى أجهزة كروم بوك والأجهزة اللوحية”.
وأضافت جوجل أن التطبيقات والألعاب وطريقة استخدامها تتغير دائمًا، فلذلك أضافت في العام الحالي جائزة جديدة لأفضل التطبيقات والألعاب لأجهزة كروم بوك للاحتفال بالعمل الرائع من المطورين على واحدة من أكبر الشاشات التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها في متجر جوجل بلاي.
وأضافت جوجل أيضًا فئات آخر جديدة إلى الألعاب، ومن ذلك أفضل لعبة قصصية، وأفضل لعبة مباشرة، وأفضل لعبة متاحة على خدمة بلاي باس Play Pass.
تلتقط فئاتنا الجديدة الأخرى العديد من أنواع الألعاب الحالية ، بما في ذلك أفضل لعبة قصة وأفضل لعبة مستمرة (مثل الخدمة المباشرة) وأفضل لعبة متاحة على Play Pass.
واستعرضت جوجل في منشورها قائمةً بالتطبيقات والألعاب الفائزة في الولايات المتحدة عبر 20 فئة اختارها فريق تحرير متجر جوجل بلاي، بالإضافة إلى أكثر الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مبيعًا عبر المتجر.
وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين معرفة التطبيقات والألعاب الفائزة في بلدانهم من خلال الذهاب إلى قسم الأفضل لعام 2022 في متجر التطبيقات.
أفضل التطبيقات والألعاب إجمالًا
أفضل تطبيق: Dream by WOMBO
مع انتشار الأعمال الفنية المبنية بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، استحق هذا التطبيق لقب أفضل تطبيق لأنه يسمح للمستخدمين بإنشاء قطع فنية من خلال وصف نصي سريع فقط.
أفضل لعبة: Apex Legends Mobile
تجلب هذه اللعبة حماس سلسلة ألعاب Apex Legends إلى الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.
وقالت جوجل إن اختيارات المستخدمين لأفضل تطبيق كان من نصيب BeReal، وأفضل لعبة من نصيب Apex Legends Mobile أيضًا.
أفضل تطبيقات 2022
أفضل تطبيق للتسلية: PetStar
أفضل تطبيق للنمو الشخصي: Breathwrk
أفضل تطبيق للأساسيات اليومية: Plant Parent
أفضل تطبيق للجواهر المخفية: Recover Athletics
أفضل تطبيق للخير: The STIGMA App
أفضل تطبيق للساعات الذكية: Todoist
أفضل تطبيق للحواسيب اللوحية: Pocket
أفضل تطبيق لحواسيب كروم بوك: BandLab
أفضل الألعاب لعام 2022
أفضل لعبة لتعدد اللاعبين: Dislyte
أفضل لعبة لسرعة اللعب: Angry Birds Journey
أفضل لعبة مستقلة: Dicey Dungeons
أفضل لعبة قصصية: Papers, Please
أفضل لعبة مباشرة: Genshin Impact
أفضل لعبة في Play Pass: Very Little Nightmares
أفضل لعبة للحواسيب اللوحية: Tower of Fantasy
أفضل لعبة لحواسيب كروم بوك: Roblox
أكثر الكتب الإلكترونية مبيعًا لعام 2022
- Fire & Blood by George R. R. Martin
- It Ends with Us by Colleen Hoover
- Fairy Tale by Stephen King
- I’m Glad My Mom Died by Jennette McCurdy
- A Court of Thorns and Roses by Sarah J. Maas