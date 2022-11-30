تقرير من كوريا يكشف عن موعد إطلاق Galaxy S23 من سامسونج

أفاد تقرير من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج قد تعلن عن الجيل القادم من هواتفها الذكية الرائدة، جالاكسي إس23 Galaxy S23 ، خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير 2023.

ونقلت صحيفة Korea JoongAng Daily عن مصدر لم تسمه قوله: “ستُعرض سلسلة S23 خلال حدث Unpacked الخاص بنا في الولايات المتحدة، والذي سيُعقد في شباط/ فبراير”. ويُعتقد أن الحدث سيُقام في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

ويتماشى التاريخ الذي ذكرته الصحيفة الكورية مع تقارير سابقة كشفت عن خطة سامسونج لإطلاق هواتفها الرائدة المرتقبة، إذ ذكر موقع Chosun الكوري في وقت سابق من الشهر الحالي أن تاريخ الإطلاق سيكون في شهر شباط/ فبراير.

واعتادت سامسونج خلال السنوات الأخيرة على الإعلان عن هواتفها الرائدة خلال شهر شباط/ فبراير، إذ أعلنت عن هواتف سلسلتي Galaxy S22، و Galaxy S20 خلال شهر شباط/ فبراير من عامي 2022 و2020 على التوالي، ولكنها اختارت أن تُبكِّر في الإعلان عن هواتف سلسلة Galaxy S21 في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2021.

وفيما يتعلق بمواصفات هواتف Galaxy S23 المرتقبة، فإن الصور المسربة تكشف عن أن هاتفي Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus سيتخليان عن الجزء البارز الخاص بالكاميرا الخلفية الثلاثية لجعل مظهرها يشبه هاتف Galaxy S22 Ultra الذي أُعلن عنه مطلع العام الحالي.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra، فيُتوقع أن لا يختلف كثيرًا في الشكل، ولكنه سيقدم كاميرا خلفية بدقة أعلى قدرها 200 ميجابكسل مقارنةً بدقة 108 ميجابكسل في هاتف Galaxy S22 Ultra.

وكما جرت العادة، فإن الهواتف الذكية الثلاثة ستحوي أحدث معالجات شركة كوالكوم وأشدها قوة، وهو معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي أُعلن عنه في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويُتوقع أن لا تكون الهواتف الرائدة الأحدث من شركة سامسونج ، Galaxy S23 ، في منأى عن موجة التضخم التي أصابت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لتقرير صحيفة Korea JoongAng Daily فإن الهواتف ستُباع بسعر مقارنةً بالإصدارات السابقة.