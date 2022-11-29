آبل تعلن عن أفضل تطبيقات آب ستور وألعابه لعام 2022

أعلنت شركة آبل يوم الإثنين عن التطبيقات والألعاب التي فازت بجوائز متجر التطبيقات آب ستور لعام 2022، والتي شملت 16 عنوانًا عبر مختلف منصات الشركة.

وفي كل عام، تُبرز فرق التحرير الخاصة بمتجر آب ستور من جميع أنحاء العالم على نحو مشترك سلسلة من التطبيقات والألعاب المتميزة. وتنقسم الجوائز دائمًا عبر منصات آبل، وتنقسم أيضًا إلى تطبيقات وألعاب. وتشمل جوائز 2022 فئة جديدة هي: التأثير الثقافي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في بيان: “أعاد الفائزون بجائزة آب ستور للعام الحالي تخيل تجاربنا مع التطبيقات التي تقدم وجهات نظر جديدة، ومدروسة وحقيقية”. وأضاف: “من منشئي المحتوى الذين تعلموا ذاتيًا إلى الفرق الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، يحقق رواد الأعمال هؤلاء تأثيرًا ذا مغزى ويمثلون الطرق التي تؤثر بها التطبيقات والألعاب في مجتمعاتنا وحياتنا”.

ومع أن بعض التطبيقات التي فازت بالجائزة حديثة، إلا أن بعضها الآخر موجود على أجهزة آبل منذ سنوات، مثل: تطبيق GoodNotes 5، الذي فاز بالمركز الأول بين تطبيقات حواسيب آيباد اللوحية لعام 2022، وقد أُطلق أول مرة عام 2011.

وتشمل قائمة التطبيقات الفائزة لعام 2022 تطبيق BeReal الذي فاز بجائزة أفضل تطبيق في آيفون، وتطبيق GoodNotes 5 بوصفه أفضل تطبيق على حواسيب آيباد، وتطبيق MacFamilyTree 10 لحواسيب ماك الشخصية، وتطبيق ViX: Cine y TV en Espanol لمنصة التلفاز، آبل تي في، وأخيرًا أفضل تطبيق لساعات آبل الذكية، Gentler Streak.

أما قائمة الألعاب الفائزة للعام الحالي، فتشمل لعبة Apex Legends Mobile لهواتف آيفون، ولعبة Moncage لحواسيب آيباد، ولعبة Inscryption لحواسيب ماك، و El Hijo لمنصة التلفاز، ولعبة Wylde Flowers لمنصة الألعاب آبل آركيد.

وفيما يتعلق بفئة التأثير الثقافي الجديدة التي أضافتها آبل إلى جوائز العام الحالي، فهي تشمل التطبيقات التي تقول الشركة إنها “حققت تأثيرًا دائمًا في حياة الناس والثقافة”. فعلى سبيل المثال، هناك تطبيق How We Feel الذي طوره المؤسس المشارك لشبكة بينترست Pinterest، بن سيلبرمان، بالتعاون مع فريق علمي بقيادة الدكتور مارك براكيت من مركز الذكاء العاطفي بجامعة ييل.

وتشمل قائمة تطبيقات التأثير الاجتماعي الفائزة في عام 2022 التطبيقات المذكورة آنفًا، ثم تطبيق Dot’s Home، وتطبيق Locket Widget Waterllama، وتطبيق Water Tracker، وأخيرًا تطبيق Inua – A Story in Ice and Time.

هذا، ويحصل كل فائز بجوائز متجر التطبيقات على تذكار بشكل أيقونة متجر التطبيقات مصنوعة من الألمنيوم. ولم تكشف آبل عن موعد حصول الفائزين على الجوائز، ولكن في السنوات السابقة، كانوا يحصلون عليها بعد نحو أسبوع من الإعلان عن أسماء الفائزين.