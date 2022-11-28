إنتاج آيفون ينخفض بنحو 6 ملايين وحدة بسبب مظاهرات الصين

تراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 2 في المئة اليوم الاثنين بعد تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية عن أن الشركة قد تشهد نقصًا في إنتاج هواتف آيفون 14 برو بنحو 6 ملايين وحدة بسبب الاضطرابات في مصنع فوكسكون في الصين.

ونقلت بلومبرج عن مصدر قوله إن شركة آبل وشركة فوكسكون، التي تصنع لها أجهزتها، تتوقعان أن تتمكنا من تعويض هذا النقص في عام 2023.

وتأتي الاضطرابات في فوكسكون وسط احتجاجات في الصين ضد سياسة الحكومة الصارمة بشأن فيروس كورونا، الذي ارتفعت حالات الإصابة به على نحو قياسي خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى إعلان الحجر المنزلي وإغلاق الأعمال في العديد من المدن الكبرى.

واندلعت الاحتجاجات ضد عمليات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد، ومن ذلك: منشأة فوكسكون التي تُجمَّع فيها هواتف آيفون في مدينة جنغجو في الصين.

واحتج موظفو فوكسكون على نقص الغذاء، والقضايا المتعلقة بالرواتب، وكيفية تعامل الشركة مع تفشي كوفيد-19. وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن الموظفين حطموا الكاميرات والنوافذ خلال بعض الاحتجاجات.

وقالت فوكسكون الأسبوع الماضي إنها ستواصل التواصل مع الموظفين والحكومة لمنع وقوع حوادث عنف مماثلة. وأضاف أنها تواصل أيضًا التواصل مع الموظفين بشأن مخاوف الدفع وأنها “ستبذل قصارى جهدها لحل مخاوف الموظفين ومطالبهم المعقول.

ويشعر المحللون بالقلق بشأن الانقطاعات الأخيرة في التصنيع قبل موسم العطلات. وقد أصدرت شركة تحليلات السوق Counterpoint Research اليوم الإثنين إرشادات تفيد بأن مواعيد تسليم هاتفي آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس قد تأخرت كثيرًا.