ماسك يكشف عن ميزات تطبيقه الشامل الذي يطمح إليه

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، اليوم الأحد إن عدد المستخدمين الجدد الذين ينشئون حسابات في المنصة بلغ “أعلى مستوى له على الإطلاق”، كما أعلن عن العديد من الإنجازات المبشرة للمنصة.

ونشر ماسك عبر حسابه في تويتر تغريدة ذكر فيها أن متوسط عدد الحسابات الجديدة بلغ أكثر من مليوني حساب يوميًا في الأيام السبعة التي تلت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وذلك بزيادة قدرها 66 في المئة مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2021.

وقال أيضًا إن الدقائق النشطة للمستخدمين كانت عند مستوى قياسي، بلغ في المتوسط ما يقرب من 8 مليارات دقيقة نشطة يوميًا في الأيام السبعة التي تلت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بزيادة قدرها 30 في المئة مقارنةً بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta

وحسب أرقام ماسك، فقد انخفض الخطاب الذي يحض على الكراهية اعتبارًا من 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مقارنةً بشهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي. كما أن عمليات انتحال الهوية التي أُبلغ عنها على المنصة ارتفعت في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك قبل وبعد إطلاق خدمة الاشتراك الشهري، تويتر بلو Twitter Blue.

وقال ماسك، الذي يدير أيضًا شركة صناعات الفضاء سبيس إكس، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، بالإضافة إلى شركات أخرى، إنه سيسرع من طموحه في إنشاء تطبيقه الشامل الذي يحمل اسم X.

ووفقًا لتغريدة ماسك، سيحوي التطبيق الشامل Twitter 2.0 The Everything App ميزات، مثل: الرسائل المباشرة المشفرة، والتغريدات الطويلة، وإمكانية الدفع الإلكتروني.

وفي تغريدة أخرى نُشرت اليوم أيضًا، قال ماسك إنه “يرى أمامه أن عدد مستخدمي تويتر النشطين شهريًا سيتجاوز مليار مستخدم خلال 12 إلى 18 شهرًا من الآن.

I think I see a path to Twitter exceeding a billion monthly users in 12 to 18 months

— Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022