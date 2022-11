ماسك يحذر: سأصنع هاتفًا بديلًا إن حُذف تطبيق تويتر

حذر الملياردير إيلون ماسك أمس الجمعة من أنه سيصنع “هاتفًا بديلًا” عن هواتف آيفون وأندرويد في حال قررت شركتا آبل وجوجل إزالة تطبيق تويتر من متاجر التطبيقات التابعة لهما.

وبالنظر إلى أن تويتر، منذ استحواذ ماسك عليها في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، مرّت بالعديد من التغييرات الجذرية، ومن ذلك السياسات المتعلقة بالإشراف على المحتوى، فإن احتمال أن يُحذف تطبيقها من متاجر التطبيقات وارد جدًا.

وفي رد، نُشر أمس الجمعة، على تغريدة تقترح على ماسك صنع هاتف ذكي إن حذفت شركتا آبل وجوجل تطبيق تويتر من متاجر التطبيقات، قال ماسك: “أنا بلا شك آمل ألا يحدث ذلك، ولكن، نعم، إن لم يكن هناك خيار آخر، فسأصنع هاتفًا بديلًا”.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022