ماسك يكشف عن ألوان علامات التحقق الجديدة في تويتر

قال إيلون ماسك إن برنامج تويتر الخاص بعلامة التحقق قد يعود في 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك مع إجراء جديد للتحقق من هويات الأفراد بغية حل مشكلات انتحال الهوية.

ووصف ماسك عملية المصادقة اليدوية الجديدة بأنها “مؤلمة ولكنها ضرورية“. وستُوسَّع علامات التحقق لتأتي بثلاثة ألوان، وهي الذهبي للشركات، والرمادي للحكومات، والأزرق المعروف للحسابات الفردية.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week. Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates. Painful, but necessary. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

والآن، يبدو أن ماسك اقتنع بأن إتاحة علامة التحقق للجميع، فقط للحصول على مبلغ 8 دولارات أمريكية لزيادة إيرادات تويتر، ودون تدبر عواقب الأمر، أضر بالشركة أكثر مما نفعها.

فبعد أن تجاهل ماسك التحذيرات من موظفي تويتر الناصحين، أُطلقت خدمة الاشتراكات الشهرية تويتر بلو (Twitter Blue) في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ليسارع كثيرون إلى استغلالها في انتحال هوية شخصيات عامة وعلامات تجارية بارزة، مما أدى إلى أن ينأى بعض المعلنين عن منصة “عالية المخاطر”.

وبعدئذ، قرر ماسك إيقاف الخدمة مؤكدًا أن الشركة لن تطلقها حتى “نكون واثقين من عدم حدوث عمليات كبيرة لانتحال الهوية”.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation. Will probably use different color check for organizations than individuals. — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

وقال ماسك سابقًا إنه من المحتمل أن تخصص تويتر لونًا للمؤسسات يختلف عن لون الأفراد، وها هو ذا الآن يكشف عن تفاصيل أكثر تتعلق بهذه الخطوة.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر: “سيكون لجميع الأفراد الذين تُحقِّق من هويتهم علامة التحقق الزرقاء ذاتها”. وأضاف: “يمكن للأفراد الحصول على شعار ثانوي صغير يوضح أنهم ينتمون إلى مؤسسة إذا ما أكدت تلك المؤسسة ذلك”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إنه سيقدم شرحًا أطول بشأن كيفية عمل كل شيء في وقت ما من الأسبوع المقبل.