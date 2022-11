ماسك يكشف عن ألوان علامات التحقق الجديدة في تويتر

قال إيلون ماسك إن برنامج تويتر الخاص بعلامة التحقق قد يعود في 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك مع إجراء جديد للتحقق من هويات الأفراد بغية حل مشكلات انتحال الهوية.

ووصف ماسك عملية المصادقة اليدوية الجديدة بأنها “مؤلمة ولكنها ضرورية“. وستُوسَّع علامات التحقق لتأتي بثلاثة ألوان، وهي الذهبي للشركات، والرمادي للحكومات، والأزرق المعروف للحسابات الفردية.

Painful, but necessary.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

والآن، يبدو أن ماسك اقتنع بأن إتاحة علامة التحقق للجميع، فقط للحصول على مبلغ 8 دولارات أمريكية لزيادة إيرادات تويتر، ودون تدبر عواقب الأمر، أضر بالشركة أكثر مما نفعها.

فبعد أن تجاهل ماسك التحذيرات من موظفي تويتر الناصحين، أُطلقت خدمة الاشتراكات الشهرية تويتر بلو (Twitter Blue) في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ليسارع كثيرون إلى استغلالها في انتحال هوية شخصيات عامة وعلامات تجارية بارزة، مما أدى إلى أن ينأى بعض المعلنين عن منصة “عالية المخاطر”.

وبعدئذ، قرر ماسك إيقاف الخدمة مؤكدًا أن الشركة لن تطلقها حتى “نكون واثقين من عدم حدوث عمليات كبيرة لانتحال الهوية”.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.

Will probably use different color check for organizations than individuals.

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022