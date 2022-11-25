جوجل تصدر تحديثًا طارئًا لإصلاح ثغرة شديدة الخطورة في كروم

أصدرت شركة جوجل تحديثًا أمنيًا طارئًا لنسخة سطح المكتب من متصفح الويب كروم، وذلك بهدف معالجة ثغرة مكشوفة جرى استغلالها في هجمات خلال العام الحالي.

ويجري تتبع الثغرة الشديدة الخطورة بالمُعرِّف CVE-2022-4135، وهي تخص وحدات معالجة الرسومات GPU، وكان المهندس في مجال أمن المعلومات، كليمنت ليساين، الذي يعمل لدى مجموعة تحليل التهديدات التابعة لشركة جوجل قد اكتشفها في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقالت جوجل في إشعار التحديث الأمني: “تعلم جوجل أن ثغرة CVE-2022-4135 تُستغَّل في الصناعة”.

ونظرًا لأن المستخدمين يحتاجون إلى وقت لتطبيق التحديث الأمني على عمليات تثبيت كروم الخاصة بهم، فقد حجبت جوجل تفاصيل بشأن الثغرة الأمنية لمنع توسيع استغلالها الضار.

يُشار إلى أن الثغرة الحالية الخاصة بتجاوز سعة المُخزِّن المؤقت تكون في ذاكرة وحدة معالجة الرسومات GPU وتؤدي إلى كتابة البيانات في مواقع محظورة، عادةً ما تكون متجاورة، وذلك بدون فحص.

وقد يستخدم المهاجمون ثغرة تجاوز سعة المُخزِّن المؤقت للكتابة فوق ذاكرة التطبيق للتلاعب بمسار التنفيذ، مما يؤدي إلى وصول غير مقيد للمعلومات، أو تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية.

ويُنصح مستخدمو متصفح كروم بالترقية إلى الإصدار 107.0.5304.121/122 لنظام التشغيل ويندوز، والإصدار 107.0.5304.122 لنظامي التشغيل ماك ولينوكس. وهذا الإصدار يصحح الثغرة CVE-2022-4135.

ولتحديث كروم، على المستخدم الذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم حول كروم About Chrome، ثم الانتظار حتى يتم تنزيل الإصدار الأحدث من المتصفح، ثم إعادة تشغيله.

تجدر الإشارة إلى أن الإصدار 107.0.5304.121/122 الجديد من كروم يصحح ثامن ثغرة مكشوفة للعام الحالي، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد للمهاجمين بالمتصفح الواسع الانتشار.

أما الثغرات السبع السابقة، فهي:

CVE-2022-3723 – في 28 تشرين الأول/ أكتوبر

CVE-2022-3075 – في 2 أيلول/ سبتمبر

CVE-2022-2856 – في 17 آب/ أغسطس

CVE-2022-2294 – في 4 تموز/ يوليو

CVE-2022-1364 – في 14 نيسان/ أبريل

CVE-2022-1096 – في 25 آذار/ مارس

CVE-2022-0609 – في 14 شباط/ فبراير

وعادةً ما يستفيد من هذه الثغرات قراصنة متطورون يستخدمونها في هجمات شديدة الاستهداف. ومع ذلك، يُنصح جميع مستخدمي كروم بشدة بتحديث متصفحات الويب الخاصة بهم في أقرب وقت ممكن لمنع محاولات الاستغلال المحتملة.