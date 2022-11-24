أوبو تعلن رسميًا عن هواتف سلسلة Reno9 الجديدة

أعلنت شركة أوبو اليوم الخميس رسميًا عن هواتفها الجديدة من سلسلة رينو9 Reno9 التي تشمل: Reno9، و Reno9 Pro، بالإضافة إلى النسخة الأقوى Reno9 Pro+.

ويعد هاتف Reno9 أدناها من حيث المواصفات، إذ يحوي معالجًا من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم، في حين يحوي Reno9 Pro معالجًا أقوى من نوع Dimensity 8100 من شركة ميدياتك، أما هاتف Reno9 Pro+ فهو الأعلى من حيث المواصفات مع معالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 وثلاث كاميرات خلفية.

ويمتاز هاتفا Reno9 Pro، و Reno9 Pro+ بذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجابايت، لتكون الأولى بين هواتف Reno التي تقدم هذا الحجم، والأولى بين جميع هواتف أوبو بعد هاتف Find X3 Pro، الذي أُطلق قبل نحو 18 شهرًا.

مواصفات Reno9

يقدم هاتف Reno9 شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة FHD+ مع معدل تردد قدره 120 هرتز. وبفضل تقنية 10-bit، فإن الشاشة تغطي 100 في المئة من طيف الألوان DCI-P3، ويصل معدل سطوعها إلى 800 شمعة في الوضع النظامي، وإلى 950 شمعة حين عرض صور HDR، ومقاطع الفيديو بتقنية HDR10+.

وبالنظر إلى ظهر الهاتف، يبدو أن التصميم مشابه لهواتف سلسلة Reno8، ولكن قسم الكاميرا يأتي على مستوى الظهر، إلا العدسات التي ترتفع قليلًا. وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانوية بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة ضمن ثقب أعلى الشاشة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحوي الهاتف، الذي يزن 174 جرامًا ولا تتجاوز سماكته 7.2 ميليمترات، بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 67 واط بواسطة الشاحن الذي يأتي مع الهاتف. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 13 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

وتعتزم أوبو بيع هاتف Reno9 الجديد بأربعة ألوان: الأسود، والذهبي، والوردي المتدرج، والأحمر، وذلك بسعر يعادل 350 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 387 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 420 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت. وسيبدأ بيع الهاتف اعتبارًا من 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

مواصفات Reno9 Pro

يشترك هذا الهاتف في العديد من المواصفات مع هاتف Reno9، مثل حجم البطارية، ومواصفات الشاشة. ولكنه يحوي معالج Dimensity 8100 المصنوع بتقنية 5 نانومتر، ويمتاز بدعم منصة التصوير المتقدمة من أوبو MariSilicon X NPU، وتحسين تسجيل الفيديو الليلي بدقة 4K، وتسجيل الفيديو بدقة 4K Ultra HDR.

وعلى ظهر الهاتف، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير الفائق العرض بزاوية 112 درجة. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل تمامًا كما في هاتف Reno9.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5، كما في هاتف Reno9، ولكنها هنا بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بحجم 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

وسُيباع هاتف Reno9 Pro بثلاثة ألوان: الأسود، والذهبي، والوردي المتدرج، وذلك بسعر يعادل 490 دولارًا لخيار 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 532 دولارًا أمريكيًا لخيار 512 جيجابايت. وعلى غرار Reno9، سيبدأ بيعه اعتبارًا من 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

مواصفات Reno9 Pro+

يشبه Reno9 Pro+ الهاتفين الآخرين في السلسلة من حيث نوع وحجم الشاشة ودقة الكاميرا الأمامية، ولكن شاشته تمتاز بأنها منحنية.

ومع أن ظهر هذا الهاتف يشبه أخويه في السلسلة الجديدة، إلا أن قسم الكاميرا الخلفية بارز قليلًا مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل وبزاوية 120 درجة، وهي تُستخدم أيضًا لتصوير الأجسام القريبة. ويمتاز الهاتف بوجود كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويأتي Reno9 Pro+ بوزن وسماكة أكبر من الهاتفين الآخرين، ذلك أن بطاريته تأتي بسعة 4,700 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 80 واط من خلال منفذ USB-C.

وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، والذهبي، والأخضر، وذلك بسعر يعادل 560 دولارًا أمريكيًا لخيار 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 616 دولارًا أمريكيًا لخيار 512 جيجابايت.

وفتحت أوبو باب طلب الهاتف على موقعها الرسمي في الصين، وسيبدأ بيعه اعتبارًا من 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ولا معلومات حاليًا عن موعد إطلاق الهواتف الثلاثة الجديدة من سلسلة Reno9 في الأسواق العالمية.