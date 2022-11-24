أنباء عن سعي آبل لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

أفاد تقرير من المملكة المتحدة بأن الرئيس التنفيذي لشركة آبل ، تيم كوك، حريص على أن تشتري الشركة فريق مانشستر يونايتد ، الذي يعد واحدًا من أشهر النوادي الرياضية في المملكة المتحدة وأنجحها.

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن شركة آبل تدرس دفع مبلغ 6.9 مليارات دولار لشراء فريق كرة القدم الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يعد أكثر الفرق شهرةً في الدوري، وهو أيضًا المكان الذي اشتهر فيه ديفيد بيكهام لأول مرة.

وبحسب الصحيفة، فإن المالكين الحاليين هم عائلة جليزر، ويقال إنهم من أصحاب المليارات الأمريكيين. وبحسب ما ورد، أرادت عائلة جليزر في البداية 9.9 مليارات دولار، لكنها قررت بيع النادي لمن يدفع أعلى سعر.

وتدعي الصحيفة أن آبل هي واحدة من الشركات التي تريد مناقشة صفقة محتملة لشراء النادي. وذكرت أن كوك حريص على استكشاف الفرص غير المحددة التي قد يجلبها امتلاك مانشستر يونايتد للشركة. ويُقال إنه يُجري محادثات مع المصارف المعينة للإشراف على الصفقة.

وتقول صحيفة ديلي ستار كذلك إن شركة آبل يمكنها تمويل بناء ملعب جديد، خاصةً أن ملعب مانشستر يونايتد الحالي، أولد ترافورد، يحتاج إلى التجديد، وقد تأرجح مُلّاك النادي حديثًا بين الإصلاحات والترميم، أو بناء ملعب جديد تمامًا.

هذا، ولم تعلق آبل ولا مالكو مانشستر يونايتد على تقرير الصحيفة، التي لم تقدم أي إسناد، أو أي إشارة إلى المصادر.

وفي حال صح التقرير، وتمت الصفقة، فإنها ستكون المرة الأولى التي تشتري فيها شركة آبل فريقًا رياضيًا، لكنها تشتهر بفريق خيالي في مسلسل Ted Lasso. وقد استخدمت حديثًا شخصيات Ted Lasso للترويج لكأس العالم.

ووسعت خدمة التلفزة +Apple TV حديثًا نطاق تغطيتها لكرة القدم على نحو كبير، وذلك من خلال صفقة مع دوري كرة القدم الأمريكية الرئيسي، بدلًا من الدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة.