هونر تعلن عن هواتف سلسلة Honor 80 الجديدة

أقامت شركة هونر حدثًا خاصًا لمدة يومين، أعلنت فيه أمس عن واجهة المستخدم الجديدة MagicOS 7.0، واليوم أعلنت رسميًا عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة من سلسلة Honor 80.

وتشمل سلسلة Honor 80: هاتف Honor 80 Pro، و Honor 80، و Honor 80 SE، أما الهاتفان الأولان فهما يقدمان مواصفات أفضل من الثالث، حيث يمتازان بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 160 ميجابكسل، وبأنهما يحويان معالجًا من شركة كوالكوم، بالإضافة إلى شاشة منحنية من نوع OLED. أما هاتف Honor 80 SE فهو يقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ويحوي معالجًا من نوع Dimensity 900.

Honor 80 Pro و Honor 80

ويعد Honor 80 Pro الأقوى بين الهواتف الثلاثة، إذ يمتاز بشاشة مقاسها 6.78 بوصات ودقتها 2700×1224 بكسل مع معدل تردد قدره 120 هرتز. وتحوي الشاشة أعلاها ثقبًا للكاميرا الأمامية المزدوجة التي تأتي الرئيسية منهما بدقة 50 ميجابكسل، في حين تأتي الثانوية المخصصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

أما هاتف Honor 80 فهو يقدم شاشة بقياس أصغر قدره 6.67 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع معدل التردد ذاته، أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن ثقب أعلى الشاشة، فهي بدقة 32 ميجابكسل دون كاميرا ثانوية.

ويحوي Honor 80 Pro معالجًا ثماني النوى من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم، أما معالج هاتف Honor 80 فهو أيضًا ثماني النوى من كوالكوم، ومن نوع Snapdragon 782G الذي يعد خلفًا لمعالج Snapdragon 778G+.

ويحوي هاتف Honor 80 Pro و Honor 80 ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويشترك الهاتفان بأن الكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي بدقة 160 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وهي تدعم محرك الصور المحسن من هونر، Image Engine، مع ميزة تحسين مشاهد التصوير، والكشف عن بنية البشرة، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للصور الخام AI RAW. ويتوفر وضع AI Vlog لجلب المزيد من أدوات التحكم المتقدمة لمنشئي المحتوى إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وإلى جانب الكاميرا الخلفية الرئيسية، يقدم Honor 80 Pro كاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل. أما هاتف Honor 80، فيقدم كاميرا ثانية للتصوير العمق بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

وبرمجيًا، يمتاز الهاتفان بأنهما يعملان بواجهة المستخدم الجديدة MagicOS 7 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 12. وهما يحويان بطارية بسعة 4,800 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واط. وهما متاحان بأربعة ألوان: الأسود، والأخضر، والأزرق، والوردي.

أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد قالت هونر إن هاتف Honor 80 Pro سيُباع بسعر يعادل 490 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 573 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت. وسيُباع هاتف Honor 80 بسعر يعادل 377 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 46 0 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت.

Honor 80 SE

يبدأ سعر هاتف Honor 80 SE بسعر يعادل 335 دولارًا أمريكيًا، وهو يقدم شاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة FHD+ مع معدل تردد قدره 120 هرتز. وتحوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 5 ميجابكسل، وثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحوي هاتف Honor 80 SE معالجًا ثماني النوى نوع Dimensity 900 من شركة ميدياتك، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,600 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واط.

ويتوفر الهاتف أيضًا بأربعة ألوان: الأسود، والأزرق، والوردي، والكريستالي. وقد فُتح في الصين باب طلب الهاتف على أن يبدأ بيعه اعتبارًا من 9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.