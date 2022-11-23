هونر تعلن رسميًا عن هاتفها القابل للطي الجديد Honor Magic Vs

أعلنت شركة هونر اليوم الأربعاء، إلى جانب هواتف سلسلة Honor 80 الجديدة، عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Honor Magic Vs، الذي يأتي خلفًا لهاتف Honor Magic V، الذي أُعلن عنه مطلع العام الحالي.

ويمتاز الهاتف الجديد بأنه أنحف وأخف وزنًا من سلفه، وبحسب الشركة، فإن إنقاص الوزن تحقق بفضل استخدام تصميم جديد كليًا للمفصل، الأمر الذي يسمح للهاتف بأن يُفتح ويُغلق بدون أي فجوة.

ويحوي هاتف Honor Magic Vs الجديد معالجًا من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، كما يحوي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

يُذكر أن هونر أعلنت عن نسخة خاصة من الهاتف اسمها Honor Magic Vs Ultimate تمتاز بأنها تحوي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجابايت، وتعمل مع القلم الإلكتروني الجديد Magic Pen، الذي يرتبط بالهاتف القابل للطي عن طريق تقنية البلوتوث.

ويقدم هاتف Honor Magic Vs شاشة داخلية قابلة للطي من نوع OLED مقاسها 7.9 بوصات ودقتها 2272×1984 بكسل مع معدل تردد قدره 90 هرتز وسطوع قدره 800 شمعة. ومع هذه المواصفات، يبدو أن شاشة الهاتف الجديد تماثل نظريًا شاشة سلفه Honor Magic V.

وتأتي الشاشة الخارجية من نوع OLED بقياس 6.45 بوصات وبدقة 2560×1080 بكسل، ومعدل تردد قدره 120 هرتز، ودعم تقنية HDR10+، وهي تمتاز بأنها تقدم أكثر من مليار لون بفضل تقنية 10-bit.

وقالت هونر إن الشاشة القابلة للطي ستكون عمليًا غير مجعدة، لأن المفصل الجديد “مصنوع بعناية بتقنية معالجة أحادية القطعة”. فبدلًا من وجود 92 عنصرًا، يوجد الآن 4 عناصر فقط مع الحفاظ على المتانة والصلابة. وبحسب الشركة، فقد اختُبر المفصل في مختبراتها لتحمل أكثر من 400,000 طية، أي أكثر من عشر سنوات من الاستخدام، مع افتراض أن الهاتف يُفتح ويغلق 100 مرة يوميًا.

ويمتاز Honor Magic Vs بكاميرته الثلاث، التي تأتي الرئيسية منها بدقة 54 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9 مع حساس من نوع Sony IMX800، إلى جانب الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجابكسل المخصصة للتصوير الفائق العرض وتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري قدره 3x.

أما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.45 ضمن ثقب في الشاشة الخارجية، ولم تعلن الشركة عن أي شيء بخصوص الكاميرا الموجودة ضمن الشاشة القابلة للطي، والمخصصة للاجتماعات.

ويحوي Honor Magic Vs بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واط، الأمر الذي يسمح بشحنه من 0 في المئة إلى 100 في المئة في غضون 46 دقيقة فقط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الجديدة MagicOS 7.0، المبنية على نظام التشغيل أندرويد 12، والتي أُعلن عنها أمس الثلاثاء.

وسيُباع هاتف هونر الجديد بثلاثة ألوان: البرتقالي، والأزرق، والأسود، وسيكون هناك خياران آخران حصريًا لنسخة Ultimate، وهما: الأسود، والذهبي.

أما الأسعار، فسيُباع خيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت من الهاتف بسعر يعادل 1,050 دولارًا أمريكيًا، وسيُباع خيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت بسعر يعادل 1,120 دولارًا أمريكيًا، وسيُباع خيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت بسعر يعادل 1,260 دولارًا أمريكيًا. أما نسخة Honor Magic Vs Ultimate فسُتباع بسعر يعادل 1,520 دولارًا أمريكيًا.

هذا، وقد بدأت هونر بفتح باب طلب الهاتف في الصين، وسيُطرح في السوق اعتبارًا من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولم يتطرق الرئيس التنفيذي لشركة هونر إلى موعد إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية، ولكن ممثلي الشركة أكدوا أنه سيُطلق خلال الربع الأول من 2023.