تقرير: إضافات متصفح كروم قد تشكل مخاطر أمنية عالية

وجد بحث جديد بأن إضافات متصفح الويب كروم، التي تُستخدم عادةً للزيادة من قدراته، تمثل في واقع الأمر خطرًا أمنيًا كبيرًا.

ونشرت شركة حماية البيانات Incogni حديثًا تقريرًا استندت فيه إلى تحليل 1,237 إضافة من إضافات متصفح كروم التابع لشركة جوجل، والمتاحة للتنزيل من متجر Chrome Web Store.

وحسب التقرير، فإن ما يقرب من نصف الإضافات (48.66 في المئة) التي خضعت للتحليل تعاني من خطر أمني عالٍ أو عالٍ جدًا، مما يعني أنه من المرجح جدًا أن تكون تُخزن بيانات حساسة ومميزة لهوية المستخدمين.

وذكرت Incogni في تقريرها أن أكثر من ربع الإضافات (27 في المئة) تجمع البيانات، وهو الأمر الذي كان مصدر القلق الأول للشركة.

ومن بين جميع الإضافات المختلفة المتاحة للتنزيل، تعد إضافات تصحيح الكتابة وتحسينها، مثل: Grammarly أكثر الإضافات المتعطشة للبيانات. وبلغت نسبة إضافات تصحيح الكتابة وتحسينها التي تجمع ما لا يقل عن نوع واحد من البيانات نحو 79.5 في المئة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأنواع من الإضافات تجمع معظم أنواع البيانات، وهي في المتوسط 2.5 نوع بيانات.

وترى شركة Incogni أن إضافات تصحيح الكتابة وتحسينها هي من بين أكثرها خطرًا؛ لأنها تطلب معظم الأذونات. كل هذا يجعلها تحمل واحدًا من أعلى درجات تأثير الخطورة، وهي: 3.7 من 5.

وإلى جانب إضافات الكتابة، فقد وُجِد أن إضافات فئة التسوق تساويها في مصدر الخطر، إذ إن ما يقرب من ثُلثي تلك الإضافات (64.9 في المئة) تجمع بيانات المستخدمين. ويبلغ متوسط خطورة هذه الفئة من الإضافات نحو 3.9 من 5، وهذا ما يجعلها الأشد خطورة بين جميع الإضافات.

وبالنظر إلى حقيقة أن بعض الإضافات لن تعمل على النحو الصحيح دون منحها الأذونات المناسبة، ومن تلك الأذونات، ما تصفه Incogni بالمخيفة، مثل: قراءة الحافظة وبيانات التصفح، فإنه من المهم لكل مستخدم أن يختار الإضافات التي مصدرها مطورون موثوق بهم.

وقال الباحثون لدى Incogni: “المطور الموثوق به هو أحد المطورين الذين يُشهد لهم بتطوير البرمجيات الخالية من المشكلات، ويحظون بتصنيفات عالية من المستخدمين”.

ويُعتقد أيضًا أنه حتى لو كان المطور موثوقًا به، فيجب على المستخدمين أن يكونوا يقظين؛ لأنه يمكن أن تتغير نوايا المطورين، كما أنه من السهل شراء أو التلاعب بالمراجعات والتقييمات باستخدام البرمجيات الآلية.