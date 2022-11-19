واتساب تختبر ميزة جديدة للرسائل المحولة وميزة للمحادثات الجماعية

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب بإطلاق ميزة جديدة تسمح بتحويل الوسائط المتعددة مع شرح، بالإضافة إلى ميزة أخرى مفيدة للمحادثات الجماعية.

وبدعم ميزة إعادة التحويل مع التسميات التوضيحية، يمكن للمستخدمين تحويل الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، والمستندات مع الحفاظ على الشروح التي تأتي معها أو إضافة واحدة جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم الاستغناء عن الشروح بالنقر على زر الاستبعاد الذي يظهر حين إعادة التحويل.

وكانت واتساب بدأت في وقت سابق بدعم الميزة في النسخة التجريبية ذات الرقم 2.22.23.15 لنظام أندرويد التابع لشركة جوجل، والنسخة ذات الرقم 22.23.0.72 لنظام iOS المشغل لهواتف آيفون التابع لشركة آبل.

يُشار إلى أن ميزة إعادة التحويل مع الشروح متاحة الآن لمستخدمي النسخة التجريبية ذات الرقم 2.2245.5 من تطبيق واتساب الخاص بالأجهزة المحمولة WhatsApp Desktop، وستُطلق للمزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة.

وبالإضافة إلى هذه الميزة، بدأت واتساب، التابعة لشركة ميتا، بإطلاق ميزة أخرى مفيدة للمجموعات على نسخة سطح المكتب من الخدمة، وهي عرض صور الملفات الشخصية ضمن المحادثات الجماعية، الأمر الذي يسهل على أعضاء المجموعات التعرف على بعضهم.

وكانت واتساب قد بدأت بتجربة الميزة لنسخة سطح المكتب في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقبل ذلك كانت المحادثات الجماعية تعرض أسماء المستخدمين فقط دون صورهم.

وفي حال كان أحد أعضاء المجموعة لا يستخدم صورة للملف الشخصي، أو أخفاها من إعدادات الخصوصية، فإن أيقونة الملف الشخصي الافتراضية تظهر مع تلوين الرمز باستخدام اللون ذاته لاسم جهة الاتصال. وقد تساعد هذه الميزة في تحديد أعضاء المجموعة الذين ليس لدينا رقم هاتفهم.

يُشار إلى أن هذه الميزة متاحة الآن لمستخدمي النسخة التجريبية ذات الرقم 2.2245.3 من تطبيق واتساب لسطح المكتب، وستُطلق للمزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج iOS التجريبي من هنا.